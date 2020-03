India: positivi al Coronavirus 16 turisti italiani provenienti da Lodi

Sono risultati positivi al Coronavirus 15 turisti italiani sui 21 provenienti da Lodi che dalla giornata di ieri, martedì 3 febbraio, erano stati messi in quarantena a Nuova Delhi, in India. La disavventura della comitiva, composta in tutto da 23 persone, è iniziata lo scorso 28 febbraio quando uno degli italiani del gruppo, un 60enne di Sant’Angelo Lodigiano che fa il medico di base a Codogno, epicentro del Covid-19 in Italia, ha accusato febbre e problemi respiratori. Sottoposto al tampone, l’uomo è risultato dapprima negativo, ma un secondo controllo ha dato esito positivo. Successivamente, il medico è stato ricoverato, insieme alla moglie, sulla quale sono in corso degli accertamenti, nell’ospedale Jaipur, a circa 600 chilometri da Nuova Delhi, dove si trova attualmente in condizioni serie.

India: 28 casi accertati di Coronavirus, tra cui 16 italiani Nel frattempo, le autorità hanno bloccato il resto della comitiva, che era in procinto di ripartire per l’Italia e sottoposta ad accertamenti. Nella giornata di oggi, mercoledì 4 marzo, è stata confermata come detto la positività al Covid-19 per 15 dei restanti 21. A contrarre il Coronavirus anche l’autista indiano della comitiva, che, a sua volta, ha contagiato anche la moglie. Secondo quanto ricostruito, il gruppo è partito dall’Italia lo scorso 20 febbraio ed è arrivato in India il giorno successivo, il 21, nelle stesse ore in cui in Italia si scopriva l’epidemia di Covid-19 nel lodigiano attraverso il ricovero del 38enne di Codogno, per poi proseguire il viaggio nel Rajasthan. Coronavirus: italiani discriminati in Spagna, la testimonianza a TPI

Al momento sono 28 i casi confermati di Coronavirus in India, secondo quanto affermato dal ministero della Salute indiano. Oltre ai 18 della comitiva (il medico di Codogno, gli altri 15 italiani, l’autista indiano e la moglie), sono risultati positivi al Covid-19 1 indiano di Nuova Delhi, che era appena rientrato dall’Italia e che a sua volta ha infettato 5 parenti, 3 persone a Kerala e una nello stato di Telangana.

