Nuovo caso di Coronavirus a Roma, paziente positivo al San Filippo Neri: “Quadro clinico complesso”

Nuovo caso di Coronavirus a Roma, paziente positivo al San Filippo Neri

Un paziente ricoverato in isolamento all’ospedale San Filippo Neri di Roma è risultato positivo al coronavirus. Lo rendono noto l’Assessorato alla sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio e la Asl Roma 1. “Si tratta di un paziente complesso dal punto di vista clinico – si spiega – già in cura presso l’Ospedale San Filippo Neri. Nella notte del 3 marzo ha fatto accesso al Pronto Soccorso per un malore.

A seguito degli esami diagnostici, preso contatto con l’INMI Lazzaro Spallanzani, si è provveduto ad eseguire il tampone, risultando positivo al CODIV-19. Attualmente il paziente è trattato in isolamento. Il link epidemiologico sembrerebbe legato ad un familiare in cura presso una struttura ospedaliera del Veneto. All’interno del San Filippo Neri sono state attivate tutte le misure previste per garantire la sicurezza e individuare eventuali altri paziente e operatori con cui può essere entrato in contatto, per adottare le misure conseguenti. In via precauzionale e fino alla fine della valutazione, alcuni operatori non sono in servizio, ma in isolamento domiciliare”.

Intanto allo Spallanzani di Roma sono ricoverati 59 pazienti, di cui 25 sono risultati positivi al nuovo coronavirus (in aggiunta alla coppia cinese ormai guarita), 5 sono in condizioni gravi. Lo riporta il bollettino quotidiano dell’Inmi Spallanzani di Roma.

L’Italia è ancora in emergenza a causa dell’epidemia di Coronavirus, che sta interessando soprattutto le regioni del Nord, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto su tutte. L’ultimo bilancio diffuso dalla Protezione Civile parla di 3089 persone contagiate dal Covid-19. Tra queste, 107 sono le persone decedute e 276 quelle guarite. Attualmente sono 2706 i positivi al Coronavirus: 1065 si trovano in isolamento domiciliare, 1346 sono ricoverati in ospedale con sintomi, mentre 295 si trovano in terapia intensiva.

