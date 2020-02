Coronavirus Italia ultime notizie: 17 morti e 650 contagi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – A una settimana esatta dall’esplodere dell’emergenza coronavirus in Italia, i dati annunciano 17 morti e 650 contagi. Ma da adesso, per ridurre l’effetto panico e abbassare un po’ i toni, le autorità sanitarie hanno deciso che comunicheranno soltanto i casi “clinicamente rilevanti”, ovvero quelli di chi ha sintomi importanti. Come si sta facendo negli altri Paesi del mondo. Tutti gli altri positivi entreranno in una lista separata. Sono in tutto 13 le regioni in Italia che hanno almeno un positivo.

Qui tutte le ultime notizie sul coronavirus dal mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul coronavirus in Italia in tempo reale:

Ore 7 – Cambia il metodo di conteggio dei positivi – Per evitare l’ingigantirsi del panico a causa dell’epidemia di coronavirus in Italia, le autorità sanitarie hanno deciso di cambiare il sistema di calcolo dei casi di positività al Covid-19. In Italia – ha spiegato Giuseppe Ippolito, infettivologo dello Spallanzani – si sta lavorando affinché vengano comunicati solo i casi di nuovo coronavirus clinicamente rilevanti “, cioè quelli che hanno sintomi importanti. Negli altri Paesi del mondo, ha spiegato si fa così: “Coloro che risultano positivi ai tamponi fatti per qualsiasi altro motivo, andranno in una lista separata ma comunque estremamente importante per la definizione della situazione epidemiologica”. Nei prossimi giorni, quindi, i nuovi casi di contagio caleranno inevitabilmente.

Coronavirus Italia ultime notizie ore 6 – Milano, Duomo riapre ai turisti – A quasi una settimana dalla chiusura per l’emergenza coronavirus, il Duomo di Milano riaprirà i battenti ai turisti lunedì prossimo. Gli ingressi, in ogni caso, saranno limitati e scaglionati nel tempo: le biglietterie fisiche resteranno chiuse, a vantaggio di quelle online. Non si terranno, invece, le messe.

Ore 1 – I dati: 17 morti e 650 contagiati – Il numero dei morti in Italia per il coronavirus (tutte persone anziane, con altre patologie pregresse) è salito ieri a 17. I contagi salgono a 650, ma si conferma anche che l’epidemia rimane circoscritta. Sono 13 le regioni che hanno almeno un positivo, ecco i dati nel dettaglio: Lombardia (403 e 14 morti), Veneto ( 111 e 2 morti), Emilia-Romagna (97 e 1 morto), Liguria (19) Sicilia (4), Lazio, Campania e Marche (3), Toscana e Piemonte (2), Alto Adige, Abruzzo e Puglia (1). Di queste persone, 304 sono in ospedale, 284 sono seguite a casa, 62 non sono neanche monitorati. Sono invece 45 le persone guarite.

Coronavirus Italia ultime notizie ore 00,30 – Confermata la positività del primo paziente in Abruzzo – Il secondo test eseguito dall’Istituto Spallanzani di Roma ha confermato la positività al Covid-19 del paziente brianzolo arrivato in villeggiatura a Roseto degli Abruzzi. L’uomo è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Teramo. Al momento, dunque, in Abruzzo si registra ufficialmente il primo caso. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

IL PUNTO / Coronavirus, Governo vara decreto legge: ecco cosa prevede • Stop a manifestazioni sportive Veneto e Lombardia • Stop a gite scolastiche • Stop ad attività didattiche università Lombardia, Veneto e a Ferrara, stop disco e attività intrattenimento Piacenza • Nelle aree focolaio stop lavoro e scuola, né ingresso né uscita • Sospensione Trattato Schengen NON è in discussione • I focolai sono in 11 comuni tra Lodi e Veneto; Vo’ Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. 50mila persone non potranno uscire da comuni • Previsti anche presidi forze ordine in focolai • Si attende ora un decreto economia indennizzi per le aree colpite • Fino 3 mesi arresto per chi non rispetta norme.

