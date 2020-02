Coronavirus, Fontana in quarantena. Il presidente della Lombardia annuncia il suo auto-isolamento per 14 giorni

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in quarantena per 14 giorni. Lo ha annunciato lui stesso in una diretta Facebook: ha detto di essere stato sottoposto al test per il Coronavirus insieme agli altri componenti dell’unità di crisi che sta lavorando sull’emergenza del Covid-19. Qui tutte le ultime notizie ora per ora dall’Italia. Pur avendo fatto le analisi e non avendo alcuna positività al virus, Fontana vivrà in isolamento per circa due settimane. “Da oggi mi auto-isolo per 14 giorni”.

Il governatore della Lombardia ha annunciato il suo auto-isolamento in occasione della conferma della notizia che una sua collaboratrice alla Regione è risultata positiva al test. Chi è? Se lo sono chiesti in molti, e secondo quanto affermato da Fontana, si tratta di “una persona con la quale io lavoro costantemente, che stimo tantissimo e che mi aiuta moltissimo”.

Coronavirus Fontana, parla il Presidente della Lombardia

Fontana ha detto: “Da oggi qualcosa cambierà perché anche io mi atterrò alle prescrizione date dall’Istituto superiore di sanità, per cui per due settimane cercherò di vivere in un auto-isolamento che preservi tutte le persone che mi circondano, che vivono e lavorano con me”.

“Ho passato – ha aggiunto il governatore – la giornata indossando la mascherina e lo farò nei prossimi giorni per evitare che qualcuno, se dovessi essere contagiato, possa essere a sua volta da me contagiato”.

Fontana ha poi indossato una mascherina spiegando: “Quindi se mi vedrete nei prossimi giorni in questo modo non spaventatevi, sono sempre io. Mi auguro che ce ne sarà bisogno per poco tempo, me lo auguro perché sono convinto che con l’impegno che stiamo mettendo noi e tutti i cittadini, nello spazio di pochi giorni potremmo rallentare e poi interrompere la diffusione del virus”.

Oggi la conferenza stampa sulla situazione legata al coronavirus, prevista in Regione Lombardia alle 18.30, cui avrebbe dovuto partecipare anche Fontana, è stata annullata perché erano “in corso alcune verifiche sanitarie su un dipendente regionale che ha avuto contatti con l’unità di crisi che sta coordinando l’emergenza coronavirus”.

