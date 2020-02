Coronavirus Italia ultime notizie: 11 morti, 325 contagi. Primo caso nelle Marche

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia è al momento di 11 morti e 325 persone contagiate. Nella giornata di ieri si sono registrati i primi casi di contagio in Sicilia, Toscana, Alto-Adige, Liguria e Marche. Diversi paesi stranieri hanno adottato restrizioni per i viaggiatori provenienti dall’Italia.

Ieri si è acceso anche uno scontro istituzionale tra il premier Conte e i governatori di alcune regioni. Dopo la polemica, poi rientrata, col governatore della Lombardia Fontana, l’attenzione si è spostata sulla Regione Marche, che ha disposto la chiusura delle scuole. Il governo ha annunciato di voler impugnare il provvedimento. Qui tutte le ultime notizie sul Coronavirus dal mondo.

Qui di seguito il reportage di Selvaggia Lucarelli dalla zona rossa il Lombardia e tutte le ultime notizie in tempo reale:

Ore 07.00 – Primo caso di contagio nelle Marche, si attende la conferma dell’Iss – Nella tarda serata di ieri si è registrato il primo caso di contagio nelle Marche, a Pesaro. Si attende ancora la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità.

COSA PREVEDE IL DECRETO LEGGE

IL PUNTO / Coronavirus, Governo vara decreto legge: ecco cosa prevede • Stop a manifestazioni sportive Veneto e Lombardia • Stop a gite scolastiche • Stop ad attività didattiche università Lombardia, Veneto e a Ferrara, stop disco e attività intrattenimento Piacenza • Nelle aree focolaio stop lavoro e scuola, né ingresso né uscita • Sospensione Trattato Schengen NON è in discussione • I focolai sono in 11 comuni tra Lodi e Veneto; Vo’ Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. 50mila persone non potranno uscire da comuni • Previsti anche presidi forze ordine in focolai • Si attende ora un decreto economia indennizzi per le aree colpite • Fino 3 mesi arresto per chi non rispetta norme

