Coronavirus in Italia, le ultime notizie: sei i casi positivi in Lombardia | LIVE

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Il primo focolaio autoctono di coronavirus in Italia è in Lombardia. Sei sono i casi positivi, secondo quanto riferito in conferenza stampa dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. I casi sono emersi dopo che un 38enne italiano, Mattia Y.M, è risultato positivo al test. L’uomo è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno, in provincia di Lodi, ed è in gravi condizioni.

Anche la moglie, insegnante e incinta, risultata positiva al test, è ricoverata e si trova all’ospedale Sacco di Milano. Anche un conoscente con cui il 38enne condivideva attività sportive, è risultato positivo e si trova a Codogno, dove sono stati chiusi gli accessi al Pronto soccorso e alle visite programmate. Altre tre persone, che si sono presentate nella notte in ospedale a Codogno con la polmonite, sono risultate positive a un primo test e sono in corso ulteriori accertamenti.

I casi si aggiungono a quello dei due turisti cinesi e del ricercatore italiano rientrato da Wuhan, che si trovano in isolamento allo Spallanzani di Roma. Il nostro connazionale “è praticamente guarito” e anche i coniugi cinesi ormai sono fuori pericolo.

Ore 15,25 – Codogno, chiuse anche discoteche e sale giochi. A causa della “situazione di allarme nazionale” e per “tutelare la pubblica incolumità” viene disposta “temporaneamente e in via provvisoria e precauzionale almeno fino a domenica 23 febbraio” la chiusura di “tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblico intrattenimento e i luoghi di assembramento pubblico (a titolo esemplificativo discoteche, sale da ballo, sala giochi)”. Lo dispone il sindaco di Codogno Francesco Passerini nell’ordinanza, che riguarda anche gli impianti sportivi utilizzati per pubbliche manifestazioni.

Ore 15,12 – Presto chiusi bar e ristoranti a Codogno. ​”A breve verranno chiusi bar e ristoranti e tutti i luoghi di distribuzione di bevande a Codogno”. Lo comunica Severino Giovannini, l’assessore ai lavori pubblici del Comune, dove vive l’uomo risultato positivo al coronavirus.

Ore 14,58 – Decollato il volo con italiani della Diamond Princess. È decollato da Tokyo l’aereo con i 19 italiani rimasti per giorni bloccati in Giappone sulla nave da crociera Diamond Princess a causa del coronavirus. Il volo, che farà scalo a Berlino per arrivare domani in Italia, riporta 37 persone di varia nazionalità. Gli italiani sono 19. Lo riferiscono fonti qualificate all’Agi.

Ore 14,38 – Coronavirus: nuova conferenza stampa alle 17.00. Alle 17 di oggi si terrà una nuova conferenza stampa per fare il punto sui casi di contagio.

Coronavirus in Italia: il punto sulla Lombardia

Secondo quanto spiegato durante la conferenza stampa di questa mattina dall’assessore Gallera, sono circa 250 le persone entrate in contatto con i pazienti positivi al coronavirus che “stiamo mettendo in isolamento effettuando il tampone”. Per tutti scatterà la quarantena di 14 giorni.

Il 38enne risultato positivo al test del coronavirus, nei giorni scorsi, aveva frequentato un corso di pronto soccorso e aveva giocato una partita a calcetto. Il 15 febbraio si era presentato al Pronto Soccorso lamentando sintomi respiratori, ma è stato rimandato a casa. Poi l’aggravamento repentino e il nuovo ricovero, dove è finalmente emersa la circostanza dell’incontro con un collega di ritorno dalla Cina, il presunto ‘paziente indice’ che però al momento è risultato negativo al coronavirus.

La moglie è incinta di 8 mesi e già da diverse settimane non andava a scuola perche’ in congedo maternità’. Le sue condizioni sono buone.

