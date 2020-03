Coronavirus in Italia: tutte le ultime notizie

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Il numero dei contagiati dal Covid-19 in Italia è di 1577 contagiati, 34 decessi e 83 guariti, secondo il bilancio fornito ieri dalla Protezione Civile. Conte ha firmato nella serata di ieri un decreto con nuove misure.

Qui tutte le ultime notizie sul coronavirus dal mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul coronavirus in Italia in tempo reale:

Italiana fermata a Istanbul (Turchia) parla a TPI. (Qui l’intervista)

Ore 7,43 – Agente della Questura di Roma positivo al primo test. Un agente della Questura di Roma è risultato positivo al primo test per il coronavirus e ora si è in attesa della conferma dal secondo esame effettuato allo Spallanzani. L’agente era assente dal lavoro dal 25 febbraio per sintomi influenzali. Avrebbe contratto il virus in seguito ad una visita ricevuta da un amico proveniente da una delle zone rosse della Lombardia. Il presidio medico di polizia ha avviato i protocolli sanitari previsti per le verifiche sui colleghi che hanno avuto contatti con l’agente.

Secondo quanto si apprende, il poliziotto lavora in un commissariato della zona Sud di Roma. Ieri mattina si era recato per dei controlli al Policlinico Gemelli. I medici, in base ai sintomi che aveva, lo hanno fatto trasferire allo Spallanzani dove sarà sottoposto a tutti i test per il Covid-19.

Ore 7,30 – Altri tre decessi fra i ricoverati nel Bresciano. È salito a tre il numero di morti risultati positivi al coronavirus tra le persone ricoverate nel Bresciano, come ha confermato Claudio Sileo, direttore generare di Ats Brescia. Dopo l’86enne di Cigole, nel pomeriggio di ieri sono deceduti altri due pazienti ricoverati al Civile di Brescia, mentre è morto anche un paziente proveniente dalla zona rossa che si trovava in terapia intensiva.

Un caso di Covid19 è stato accertato in provincia di Foggia, ad Ascoli Satriano. Si tratta di una donna di 74 anni, sorella di un uomo contagiato e rilevato positivo all’ospedale di Cremona che era stato in visita nel centro foggiano. In questo momento si trova isolata al proprio domicilio in condizioni che non necessitano di ricovero. Un altro fratello del contagiato in Lombardia è risultato negativo. Tutte le persone che sono state in stretto contatto con i contagiati si trovano adesso in quarantena presso i rispettivi domicili.

Altre due persone, entrambe residenti a Trieste, sono risultate positive al test per il coronavirus, come rende noto la Regione Friuli Venezia Giulia. Gli interessati, sintomatici, sono stati presi in carico dal Servizio sanitario e, essendo stati dichiarati non gravi, si trovano in quarantena domiciliare. Salgono così a 8 le persone risultate positive al test in Fvg.

Ore 7,20 – Gualtieri: lavoriamo a secondo decreto con Ue. “Siamo al lavoro per un secondo decreto con cui stanzieremo risorse aggiuntive. Lavoriamo anche sul fronte della Ue per una risposta adeguata e coordinata”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nella sede del suo comitato elettorale dopo essersi aggiudicato il seggio alla Camera nelle elezioni suppletive del collegio Roma centro, parlando delle misure per fronteggiare il coronavirus.

