Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 9 agosto: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, domenica 9 agosto 2020.

È di 13.263 (+310) persone attualmente positive, 35.205 (+2) morti e 202.098 (+151) guariti, per un totale di 250.566 (+463) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile. Dei 13.263 attualmente positivi, 763 (-8) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 45 (+2) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 12.455 (+316) si trovano in isolamento domiciliare. Torna a salire il numero degli attuali positivi (+310 contro i +29 di ieri) e anche il numero totale dei nuovi casi registrati (+463 contro i +347 di ieri). Diminuisce, invece, il numero dei morti: oggi, infatti, si registrano 2 decessi a fronte dei 13 decessi registrati ieri. Il numero è sicuramente influenzato dai numerosi focolai tempestivamente scoperti nelle varie Regioni d’Italia, ma preoccupa anche per il fatto che oggi sono stati realizzati “solo” 37.637 tamponi, mentre ieri erano stati effettuati più di 53mila test.

