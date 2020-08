Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 12.953 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia, dove il virus finora ha contagiato 250.103 persone, provocando 35.203 vittime. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 9 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7 – Dopo 4 giorni i contagi in Italia continuano a calare, ma aumentano i decessi – I nuovi positivi sono 347 a fronte dei 552 di ieri, 13 i morti (ieri 3). Le sole regioni che non hanno registrato nessun positivo in più oggi sono Sardegna e Molise. Risultano contagiati anche 8 novizi francescani di Assisi, 25 frati in isolamento.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino – È di 12.953 (+29) persone attualmente positive, 35.203 (+13) morti, 201.947 guariti (+305), per un totale di 250.103 (+347) casi, il bilancio odierno inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Dei 12.953 attualmente positivi, 771 (-8) sono ricoverati con sintomi, 43 (+1) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 12.139 (+36) si trovano in isolamento domiciliare. Diminuisce rispetto a ieri la curva dei nuovi casi di Covid-19 (ieri erano stati registrati +552 nuovi casi), mentre si rialza quella dei morti (+13 oggi a fronte dei 3 registrati ieri). Il bollettino

Coronavirus Italia, ultime notizie – Firenze, parrucchiera positiva: 70 persone in isolamento – 70 cittadini di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, sono stati posti in isolamento dopo che una parrucchiera della cittadina nei giorni scorsi è risultata positiva al Covid-19. Lo rende noto la Asl Toscana Centro, secondo cui i contatti stretti della donna sono stati isolati due giorni fa. Ora tutti i cittadini, inclusi quelli che nel frattempo erano partiti per le vacanze, dovranno stare in quarantena per 14 giorni ed essere sottoposti al tampone per la ricerca del Sars-Cov 2.

Focolaio a Vercelli: chiusi 2 locali e stop a concerto – Un nuovo focolaio è scoppiato a Vercelli dove finora si sono registrati 18 contagi, la metà di quelli fatti registrare in tutto il Piemonte. Secondo quanto ricostruito il focolaio è concentrato nella comunità dominicana, creando un certo allarme e costringendo le istituzioni cittadine ad assumere alcuni drastici provvedimenti.

