Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 19 milioni le persone colpite dall’epidemia di Coronavirus in tutto il mondo, mentre i decessi ammontano a oltre 700mila con l’epidemia che non sembra frenare la sua corsa. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 9 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

ore 7,26 – Coronavirus: Nyt, Usa oltre la soglia di 5 milioni contagi – Gli Usa hanno superato la soglia dei cinque milioni di casi di Covid-19, secondo il database aggiornato del New York Times, confermandosi primo Paese al mondo per numero di contagi, seguito dal Brasile, con oltre tre milioni di casi, e dall’India, con due milioni. La diffusione del virus sta crescendo in sette Stati americani, come anche a Porto Rico, a Guam e alle Isole Vergini statunitensi, mentre è in calo in altri 17. Nella settimana passata, Louisiana, Mississippi e Florida hanno avuto il maggior numero di nuovi casi in rapporto alla popolazione.

ore 7 – Coronavirus: Brasile, superati i 100mila morti per Covid-19 – Il Brasile è diventato il secondo Paese al mondo, dopo gli Usa, a superare i centomila morti per coronavirus. A cinque mesi dal primo decesso attribuito al Covid-19, nelle ultime 24 ore si sono registrati 538 morti e il totale sale a 100.240. I 21.732 nuovi casi accertati portano il totale a 2.988.796 casi. Il Brasile è seconda agli Usa sia per numero di morti che per numero di contagi.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Germania: oltre 1000 contagi per il terzo giorno consecutivo – Si conferma il trend in crescita dei nuovi contagi da Coronavirus in Germania, dove per il terzo giorno consecutivo si registrano oltre mille casi. Un dato che inizia a preoccupare il Paese, ma anche l’Europa intera. La soglia dei 1000 nuovi contagi era stata nuovamente superata giovedì scorsi con 1045 casi: era la prima volta da maggio. Venerdì le nuova infezioni registrate sono state 1045, mentre oggi si sono verificati 1122 nuovi casi. Finora, le infezioni complessive da Coronavirus in Germania sono state 216.325 con 9.200 decessi.

Coronavirus: Brasile, finora quasi 3 mln casi e 100mila morti. Il Brasile ha registrato altri 1.079 decessi legati al nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di morti a 99.572 nel Paese. Lo ha riferito il ministero della Salute. Il numero totale di casi confermati sfiora i tre milioni, raggiungendo oggi 2.962.442, con un aumento di 50.230 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano. Il Brasile è il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, più colpito dalla pandemia e a più di cinque mesi dal primo caso, segnalato il 26 febbraio a San Paolo, il virus è ancora fuori controllo in alcune regioni di questo Paese di 210 milioni di abitanti. Il tasso di mortalità per malattia nel Paese è di 47,4 ogni 100.000 abitanti.

Coronavirus: Trump, negli Usa la pandemia sta scomparendo – Negli Stati Uniti la pandemia da coronavirus “sta scomparendo”. A dirlo è il presidente statunitense Donald Trump in una conferenza stampa tenuta nella sua residenza a Bedminster, nel New Jersey.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

