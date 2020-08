Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 8 agosto: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 8 agosto 2020.

È di 12.953 (+29) persone attualmente positive, 35.203 (+13) morti, 201.947 guariti (+305), per un totale di 250.103 (+347) casi, il bilancio odierno inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Dei 12.953 attualmente positivi, 771 (-8) sono ricoverati con sintomi, 43 (+1) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 12.139 (+36) si trovano in isolamento domiciliare. Diminuisce rispetto a ieri la curva dei nuovi casi di Covid-19 (ieri erano stati registrati +552 nuovi casi), mentre si rialza quella dei morti (+13 oggi a fronte dei 3 registrati ieri).

