CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 12.694 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia, dove il virus finora ha contagiato 249.756 persone, provocando 35.190 vittime. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sabato 8 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Vaccino allo Spallanzani, dal 24 agosto al via la sperimentazione sull’uomo – “Sono arrivate all’Istituto Spallanzani le prime dosi del vaccino ‘made in Italy’ e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull’uomo”. Lo ha annunciato l’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Lo Spallanzani sta completando la ricerca dei 90 volontari per la sperimentazione”, ha aggiunto l’assessore.

Covid, impennata casi + 552 – Impennata di casi totali di contagio da coronavirus: in 24 ore, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono stati 552 in 24 ore, per un totale di 249.756 casi. In calo i decessi, 3, per un totale di 35.190 vittime dall’inizio della pandemia. (Qui il bollettino completo)

Sileri: “Chiudere Italia fu scelta migliore” – Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, per cui il lockdown dell’Italia previsto dal Dpcm del 9 marzo, non completamente in linea con le raccomandazioni del Cts di attuare chiusure differenziate, fu la scelta più saggia. Secondo Sileri, infatti, grazie alla chiusura di tutto il Paese – e non della sola Lombardia o di altri focolai nel nord Italia – sono state salvate almeno 600mila vite.

Zona rossa: Comitato famiglie, ora desecretino tutto – In una nota, il Comitato ‘Noi Denunceremo’ composto dai parenti delle vittime di Coronavirus a Bergamo chiede “la desecretazione di tutti i documenti e dei verbali a decorrere dal 22 gennaio e sino al 3 marzo perché solo attraverso l’analisi degli elementi che emergeranno indefettibilmente dai verbali del Cts di quei giorni la gente apostrofata come ‘quelli lì che continuano a uscire’ potrà darsi una spiegazione dell’immane sacrificio di vite umane”. Solo in questo modo, secondo il Comitato che raccoglie i familiari delle vittime, “il governo potrà dare prova della volontà di fare chiarezza sui fatti occorsi e dimostrerà di avere rispetto delle persone”.

Forte aumento di casi in Veneto: 183 positivi in 24 ore – Si registra un forte aumento in Veneto di nuovi casi di Coronavirus, con 183 positivi registrati nell’arco di 24 ore, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 20.535. Aumentano i soggetti posti in isolamento, che sono 5.212, ben 1.141 in più rispetto a ieri, anche se tra questi ultimi diminuiscono i positivi (68, -36). Il bollettino regionale registra un nuovo decesso (totale 2.078), mentre la situazione clinica resta stabile, con 9 ricoverati nelle terapie intensive, di cui 6 positivi, e 111 (-10) nei reparti non critici, con 31 positivi (-5).

Monitoraggio Iss: “Rt nazionale sopra 1, si abbassa l’età media dei contagiati” – Il monitoraggio settimanale della pandemia di Coronavirus in Italia dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute rivela alcuni dati importanti. Innanzitutto, l’indice nazionale di contagio Rt è risalito sopra 1, nello specifico a 1.01: “A livello nazionale – si legge – si osserva complessivamente un aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati rispetto alla settimana di monitoraggio precedente. L’aumento è soprattutto in persone asintomatiche”. Sono 11 le regioni in cui l’indice Rt è superiore a 1. Nell’ultima settimana, l’età media dei nuovi positivi si è abbassata a 40 anni. Ciò “è in parte dovuto alle caratteristiche dei focolai che vedono un sempre minor coinvolgimento di persone anziane, in parte ad un aumento tra i casi importati e in parte all’identificazione di casi asintomatici tramite screening e ricerca dei contatti in fasce di età più basse”.

