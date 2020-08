Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha colpito ad oggi più di 18 milioni di persone nel mondo, provocando oltre 700mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 8 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,10 – Coronavirus: Brasile, finora quasi 3 mln casi e 100mila morti. Il Brasile ha registrato altri 1.079 decessi legati al nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di morti a 99.572 nel Paese. Lo ha riferito il ministero della Salute. Il numero totale di casi confermati sfiora i tre milioni, raggiungendo oggi 2.962.442, con un aumento di 50.230 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano. Il Brasile è il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, più colpito dalla pandemia e a più di cinque mesi dal primo caso, segnalato il 26 febbraio a San Paolo, il virus è ancora fuori controllo in alcune regioni di questo Paese di 210 milioni di abitanti. Il tasso di mortalità per malattia nel Paese è di 47,4 ogni 100.000 abitanti.

Ore 7 – Coronavirus: Trump, negli Usa la pandemia sta scomparendo – Negli Stati Uniti la pandemia da coronavirus “sta scomparendo”. A dirlo è il presidente statunitense Donald Trump in una conferenza stampa tenuta nella sua residenza a Bedminster, nel New Jersey.

Germania, secondo giorno con oltre mille nuovi casi. Per il secondo giorno consecutivo la Germania registra più di 1.000 nuovi casi di Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono state 1.147 le nuove infezioni accertate. Il giorno precedente erano stati superati i 1.000 casi per la prima volta in tre mesi, con 1.045 contagi. Dall’inizio dell’epidemia sono state 214.214 le persone contagiate, mentre il numero delle vittime è salito a 9.183, con le 8 registrate nelle ultime 24 ore.

L’Africa supera il milione di contagi, 22mila decessi – L’Africa ha superato la soglia del milione di contagi da Covid-19 mentre registra poco più di 22 mila morti. Da notare che la pandemia continua a concentrarsi soprattutto in Sud Africa, il Paese che conta più della metà dei casi nel continente. Alle 23 ora italiana, l’Africa registrava 1.007.099 contagi; e di questi 22.034 hanno provocato decessi secondo i dati raccolti sulla base di informazioni fornite dai governi, dall’Unione Africana, dalle Nazioni Unite e dalla Johns Hopkins University. In Africa la pandemia procede, in generale, a ritmi moderati, ma il continente ha effettuato solo circa 8,8 milioni di test (di cui un terzo corrisponde solo al Sud Africa) per una popolazione totale di oltre 1,2 miliardi di abitanti. Un numero di test, dunque, insufficiente a fornire una risposta adeguata alla diffusione del coronavirus, ha avvertito l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

India, contagi raddoppiati a 2 milioni in 3 settimane – Sono raddoppiati in sole 3 settimane a oltre 2 milioni i contagi da coronavirus in India, stando ai dati ufficiali del ministero della Salute di Nuova Delhi. In particolare, gli esperti sono preoccupati per la diffusione della pandemia che via via si allarga sempre di più anche nelle città più piccole e nelle zone rurali, avvertendo che dunque i numeri reali del contagio potrebbero essere molto più alti. Stando alle autorità, nelle 24 ore si sono registrate più di 60 mila nuove infezioni: in questo modo il Paese è la terza nazione a superare la soglia dei 2 milioni di casi, dopo gli Stati Uniti e il Brasile. In crescita anche il tasso d’infezione: il primo milione di contagi era stato raggiunto lo scorso 17 luglio, per superare i 1,5 milioni appena 12 giorni dopo. Ora il bilancio ufficiale parla di 2,08 milioni di contagiati e di 41.585 vittime.

Giappone, record nuovi casi, altri 1.580 – In Giappone sono stati registrati altri 1.580 casi di Coronavirus, nuovo record giornaliero, mentre continua ad allargarsi l’epidemia nel Paese e le vacanze della prossima settimana preoccupano per un’ulteriore diffusione. Nella zona di Tokyo in 461 sono risultati positivi nelle ultime 24 ore, poco al di sotto del record della scorsa settimana (472); la governatrice della capitale giapponese, Yuriko Koike, ha chiesto ai residenti di evitare di spostarsi durante le vacanze.

