CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono ancora 12.482 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia con il virus che finora ha contagiato 248.419 persone, provocando 35.171 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 5 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Conte: “Sì all’allentamento di alcune restrizioni” – In un’intervista al Corriere della Sera, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte apre alla possibilità di allentare alcune restrizioni nel nuovo decreto che firmerà nei prossimi giorni. In particolare, il premier è intenzionato ad allentare le misure per quanto riguarda i convegni e le navi da crociera. Queste ultime “devono ricominciare a viaggiare perché il turismo è un pezzo fondamentale della nostra economia”. Conte non è invece intenzionato a riaprire le discoteche: “Ma ballare tutti appiccicati come si fa? Questo non è tornare a vivere, è rischiare troppo”.

“Sono sempre stato rigoroso, ma non mi pento di nulla. Quando abbiamo deciso di chiudere dicevano che dovevamo tenere aperto. Quando volevano cominciare ad aprire, ci chiedevano di essere rigidi. Mi sono sempre confrontato con ministri e scienziati e ora ho la percezione che se concederemo qualche apertura faremo bene”, ha detto il premier al Corriere. “Io lo so che non avremo nuove chiusure, che non rischiamo nuovi lockdown. Lo so perché abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per questo e su questo ogni giorno. Siamo impegnati come governo, come Protezione civile, come comitato tecnico scientifico. Siamo tranquilli perché abbiamo creato una rete sanitaria efficace ed efficiente”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Focolaio in un’azienda agricola nel mantovano: 97 postivi – Un nuovo focolaio di Coronavirus è scoppiato in un’azienda agricola nel Mantovano, dove 97 persone sono risultate positive al Covid-19. A darne notizia è l’assessore al Welfare Giulio Gallera che ha dichiarato: “Un accurato e tempestivo lavoro di tracciamento e indagine disposto dall’Ats della Valpadana ha consentito di individuare e circoscrivere un focolaio Covid-19 con 97 casi positivi in un’azienda agricola del mantovano. Tre di questi mostravano sintomi lievi, gli altri sono asintomatici”.

Il governatore dell’Abruzzo: “17 migranti positivi, governo irresponsabile” – “Oggi si registrano altri 17 migranti positivi, questa volta volta nel Cas di Gissi. L’irresponsabilità del governo nella gestione dei migranti è orma conclamata. Dopo il caso di Pettorano sul Gizio avevamo chiesto di non inviare altri migranti in Abruzzo, il governo non ha voluto sentire ragioni e prima ancora di convocare riunioni in prefettura aveva già spedito i pullman verso la nostra regione”. Lo dichiara il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio.

Il bollettino della protezione civile – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 12.482 (+ 8 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 248.419. Tra ieri e oggi si segnalano 5 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.171. I guariti sono 200.766 (+ 177 rispetto a ieri). I ricoverati con sintomi sono 761 (+27), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.680 (-19) e quelli in terapia intensiva sono 41. Oggi sono stati effettuati 43.788 tamponi, a fronte dei 24.036 di ieri. Qui il bollettino

Scuola: approvate le linee guida da 0 a 6 anni per nidi e materne – Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul suo sito le linee guida per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6. Nel documento, consultabile integralmente qui, particolare attenzione viene data al benessere delle bambine e dei bambini: ci saranno gruppi/sezioni stabili organizzati in modo da essere identificabili, con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.

L’organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi. In particolare, dovrà essere valorizzato l’uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere “riconvertiti” per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco. I sottoscrittori del documento, inoltre, si impegnano ad aumentare l’organico, mentre ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. Per quanto riguarda l’accesso dei più piccoli alle strutture educative, non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso, ma bambini e personale non dovranno avere sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37.5°C, non dovranno essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni né a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Il virologo Palù: “Conviveremo col virus per generazioni”. “Come nei fenomeni fisici la pandemia si sparge da est a ovest e da nord a sud, attenuandosi col caldo e riemergendo col freddo. È un Coronavirus che infetta la specie umana destinato a durare per generazioni. Ha una mortalità del 3,8 per cento contando i positivi al tampone, ma dell’1,5 se si calcolano tutti i contagiati. Lo scenario probabile è che rimanga senza diventare più virulento, coesistendo con l’uomo fino al vaccino o a un farmaco specifico. Questo non vuol dire che possiamo dormire sonni tranquilli”. Lo afferma in un’intervista a La Stampa Giorgio Palù, 71 anni, professore emerito all’Università di Padova ed ex presidente della Società europea di virologia, che sta scrivendo un libro sui misteri del Coronavirus. “Il sospetto che il Sars-Cov-2 non sia naturale non è un’eresia. Contiene innesti che possono arrivare dagli animali, ma anche dall’uomo”, sostiene il virologo. “Non va dimenticato che viene dalla Cina, che è stato taciuto per mesi con la disattenzione dell’Oms e che anche nel 2002 per Sars-Cov-1 i cinesi stettero zitti a lungo”.

