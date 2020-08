Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus ha colpito ad oggi più di 18 milioni di persone nel mondo, provocando circa 690mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 5 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Francia: in crescita i pazienti Covid in terapia intensiva – In Francia torna a crescere il numero dei pazienti da coronavirus in terapia intensiva. Lo rende noto il ministero alla Sanità francese, specificando che oggi sono aumentati per il secondo giorno di seguito, aumentando di 4 unità a 388. Nelle scorse 16 settimane il numero era costantemente diminuito. A detta delle autorità sanitarie, sono 1039 le nuove infezioni da Covid nel Paese, 2 i decessi.

Ore 06.30 – La compagnia aerea Virgin Atlantic chiede la bancarotta – La compagnia aerea Virgin Atlantic, con sede nel Regno Unito, ha avanzato una istanza di bancarotta negli Stati a causa della pandemia. La societa’ aveva ricevuto il mese scorso 1,5 miliardi di dollari di aiuti.

Ore 06.00 – Altre 1.302 vittime in Usa nelle ultime 24 ore – Altre 1,302 vittime a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore. E’ quanto riporta il bilancio della Johns Hopkins University. In tutto si tratta di 156,668 morti dall’inizio della pandemia. “I nostri sforzi per contenere il contagio stanno funzionando”, ha spiegato il presidente americano, Donald Trump.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Francia, l’allarme degli esperti: “Non perdere controllo epidemia” – La Francia potrebbe perdere “in qualunque momento” il controllo dell’epidemia di Coronavirus. È l’avvertimento lanciato dal consiglio scientifico del governo mentre le autorità hanno confermato il primo aumento di pazienti in terapia intensiva da aprile e si teme una seconda ondata di contagi nel Paese. “Il virus di recente ha circolato in modo più attivo, in seguito a una diminuzione del distanziamento e delle misure di contenimento” hanno sottolineato gli esperti, sottolineando che “l’equilibrio è fragile”. “Possiamo cambiare corso in qualunque momento e finire in uno scenario come quello spagnolo” dove di recente l’epidemia di Covid-19 ha ripreso forza.

Francia: “premio Covid” fino a 1.000 euro per le badanti. Arriva il “premio Covid”, in Francia, per i circa 320.000 professionisti che lavorano nei servizi domiciliari per persone non autosufficienti. Il bonus, annunciato dal Governo come compensazione dei loro sforzi durante la crisi sanitaria del Coronavirus, sarà finanziato con 160 milioni di euro. Questi lavoratori, il 97 per cento dei quali sono donne, riceveranno il bonus una tantum tra settembre e dicembre, in ogni caso prima di Natale: lo ha fatto sapere lo stesso presidente Macron. Il bonus potrebbe arrivare fino a 1.000 euro in alcuni casi. L’obiettivo è quello di mettere questo gruppo professionale su un piano di parità con gli operatori sanitari, che sono stati anche loro premiati per i sacrifici fatti durante la pandemia. Il capo dello Stato ha voluto rendere loro omaggio e ha detto che sono loro che permettono a 800mila anziani e 300mila disabili di vivere nelle loro case, anche se non sono autosufficienti.

Belgio, il presidente del comitato tecnico-scientifico: “Qui è arrivata la seconda ondata”. Steven Van Gucht, presidente del comitato scientifico sul Coronavirus dell’Istituto di sanità belga, ha dichiarato che il paese sta affrontando la seconda ondata di Covid-19. “È chiaro che è arrivata la seconda ondata di Covid-19”, ha detto secondo quanto riportano i quotidiani locali. Il numero di infezioni nel paese è in crescita e, secondo Van Gucht, “non si tratta di un piccolo aumento”. Dal 25 al 31 luglio in Belgio sono stati registrati in media 517,1 casi al giorno contro i 311,4 della settimana precedente. “Non sappiamo quanto durerà e quanto saliranno le curve”, ha detto l’esperto, “tuttavia questa seconda ondata potrebbe non avere conseguenze drammatiche: le misure messe in atto dal Consiglio di Sicurezza Nazionale possono funzionare”. Finora in Belgio sono stati registrati 70mila casi e poco meno di 10mila morti.

Covid: da ricerche su Google ipotesi più suicidi futuri in Usa. Le ricerche effettuate su Google durante la pandemia negli Stati Uniti, legate alle informazioni sulle difficoltà finanziarie e sui sussidi in caso di calamità, sono aumentate drasticamente tra marzo e aprile rispetto ai periodi antecedenti al Covid-19, e questo potrebbe portare a prevedere un aumento del tasso di suicidi nel prossimo futuro. Almeno questo è quanto emerge da uno studio pubblicato sul sito open access PLOS One dagli esperti dell’Università della Columbia, che hanno analizzato i Google trends e le ricerche più comuni sulla piattaforma. “Studi precedenti – afferma Madelyn Gould, docente presso l’Irving Medical Center dell’Università della Columbia – dimostrano che il disagio finanziario è fortemente legato alla mortalità suicida. La portata dell’aumento delle ricerche di Google relative a difficoltà finanziarie e soccorsi durante i primi mesi della pandemia è stata significativa, quindi questa scoperta è preoccupante”.

Onu, riaprire scuole per evitare catastrofe. L’Onu esorta tutti i Paesi a dare priorità alla riapertura delle loro scuole una volta controllata la diffusione locale del Coronavirus, avvertendo che chiusure prolungate comportano il rischio di una “catastrofe generazionale”. “Viviamo in un momento decisivo per bambini e giovani in tutto il mondo. Le decisioni che i governi prenderanno ora avranno un effetto duraturo per decenni su centinaia di milioni di giovani, nonché sulle prospettive di sviluppo dei Paesi”, ha affermato in un video messaggio il segretario generale, Antonio Guterres, presentando un rapporto sull’impatto della chiusura di scuole, istituti e università. Secondo l’analisi, il mondo stava già vivendo una “crisi educativa” prima della pandemia. “Ora stiamo affrontando una catastrofe generazionale che potrebbe sprecare un potenziale umano indicibile, minare decenni di progressi e aggravare disuguaglianze radicate”, ha avvertito Guterres.

Trump: “Lockdown permanente non è percorribile” – “Un lockdwon permanente contro il Covid-19 non è una strada percorribile”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, in un briefing sulla pandemia del nuovo coronavirus. “Il lockdown non previene i contagi e lo dimostra ciò che avviene in altri Paesi”, ha aggiunto.

Leggi anche: 1. Documenti del CTS, il governo non vuole renderli pubblici e fa ricorso contro il Tar. TPI chiede di vederli da mesi/ 2. Orfini a TPI : “Lamorgese non fa la ministra. I flussi di migranti sono gestibili, ma preferiamo finanziare i torturatori libici” / 3. Crisanti al TPIFest!: “Non c’è prova scientifica che il distanziamento funzioni” | VIDEO

4. Covid, Formigoni al TPI Fest!: “Quando ero presidente la Sanità Lombardia era prima tra le regioni italiane” / 5. Lo studio sui Paesi che hanno riaperto le scuole: i bambini si infettano raramente / 6. TPI Fest! 2020, Durigon (Lega): “Anche Regione Lombardia ha sbagliato nella gestione del Covid”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Libano, ferito un militare italiano in un’esplosione al porto di Beirut La polizia lo crede morto: 30enne si nasconde per 5 anni nei boschi Ragazzo dato per disperso, dopo sei giorni trovato il suo corpo quasi integro nello stomaco di un coccodrillo