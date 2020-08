TPI Fest! 2020, Durigon (Lega): “Anche Regione Lombardia ha sbagliato nella gestione del Covid”

“Ci sono stati negli errori nella gestione del Covid da parte della giunta regionale lombarda”. Cosi ha detto Claudio Durigon in una lunga intervista al direttore di TPI Giulio Gambino nel corso della terza serata del TPI Fest! 2020 organizzato a Sabaudia dal 31 luglio al 2 agosto. “La Lega in Lombardia – continua Durigon – ha dimostrato negli anni un buon governo. In qualsiasi altra regione d’Italia l’epidemia da Covid sarebbe stata sicuramente più catastrofico”.

E aggiunge: “Si parla di sanità, perdonatemi, ma nella maggior parte delle regioni abbiamo un grosso problema sanitario, tutti quanti partono e vanno a curarsi in Lombardia perché ha una sanità eccellente. I numeri della Lombardia, gli abitanti che sono 10 milioni il fatto che aveva interazione diversa da quella che hanno altre regioni ha portato ad avere un grande numero contagi da Covid che ha devastato la sanità della regione, ma le ricordo che se facciamo i conti con la nostra regione Lazio qui Zingaretti ha chiuso 16 ospedali”.

