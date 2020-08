Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 4 agosto: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 4 agosto 2020.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 12.482 (+ 8 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 248.419. Tra ieri e oggi si segnalano 5 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.171. I guariti sono 200.766 (+ 177 rispetto a ieri).

I ricoverati con sintomi sono 761 (+27), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.680 (-19) e quelli in terapia intensiva sono 41. Oggi sono stati effettuati 43.788 tamponi, a fronte dei 24.036 di ieri.

La situazione in Lombardia

Sono 44 i nuovi casi di contagio da Coronavirus oggi in Lombardia, in aumento rispetto ai 25 di ieri. I decessi calano invece da tre a uno. Dei nuovi casi, 14 sono debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici. I tamponi sono stati 5696. I guariti/dimessi crescono di 86 unità a 73.810, mentre i ricoverati in terapia intensiva restano fermi a 9 e quelli non in t.i. calano di 2 a 160. La ripartizione dei nuovi casi per provincia vede 19 contagi nel Milanese, di cui 16 nel capoluogo, 7 a Mantova, 5 a Bergamo, 3 a Como, 2 a Brescia e Lodi, 1 a Cremona, Monza Brianza, Sondrio e Varese, 0 a Lecco e Pavia.

Leggi anche: 1. Documenti del CTS, il governo non vuole renderli pubblici e fa ricorso contro il Tar. TPI chiede di vederli da mesi/ 2. Orfini a TPI: “Lamorgese non fa la ministra. I flussi di migranti sono gestibili, ma preferiamo finanziare i torturatori libici”

3. Coronavirus, 1,4 milioni di italiani hanno sviluppato anticorpi: sei volte in più dei casi registrati / 4. Lo studio sui Paesi che hanno riaperto le scuole: i bambini si infettano raramente / 5. Coronavirus ultime notizie, il vaccino di Oxford in farmacia da gennaio. Il prezzo? 2-3 euro

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti "Forni crematori per i migranti": frasi shock del responsabile Protezione Civile Ospedali Covid sotto inchiesta a Napoli: tra gli indagati anche fedelissimi di De Luca Scavalca il balcone di un'anziana e le mostra i genitali: arrestato 29enne