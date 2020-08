Coronavirus, il giornalista che smentisce Trump in diretta sui decessi in Usa

Il video in cui il giornalista americano Jonathan Swan smentisce Donald Trump sul numero dei decessi per Coronavirus negli Stati Uniti sta facendo il giro del mondo, e solo nelle prime ore ha guadagnato 6,4 milioni di visualizzazioni. Durante l’intervista con l’esperto del giornale online specializzato in politica Axios, Trump afferma che negli Stati Uniti ci sono “meno morti che nel resto del mondo”. Ma Swan, con sguardo basito, ribatte: “Non è vero, stanno crescendo”. Il tycoon, a quel punto, mostra al giornalista una serie di grafici, che mostrerebbero come l’America abbia i decessi “più bassi” rispetto al resto del mondo. Il giornalista capisce in fretta che i mostrati da Trump si riferiscono alla proporzione tra il numero di decessi e il totale dei contagi, mentre per fare un paragone con il resto del mondo è necessario applicare la proporzione agli abitanti, e cioè calcolare la mortalità rispetto alla popolazione. Un dato che fa salire gli Stati Uniti in vetta alla classifica dei Paesi più colpiti dal Covid nel mondo.

.@jonathanvswan: “Oh, you’re doing death as a proportion of cases. I’m talking about death as a proportion of population. That’s where the U.S. is really bad. Much worse than South Korea, Germany, etc.”@realdonaldtrump: “You can’t do that.” Swan: “Why can’t I do that?” pic.twitter.com/MStySfkV39 — Axios (@axios) August 4, 2020

In rapporto alla popolazione – evidenzia Swan nel video – “gli Stati Uniti stanno andando malissimo, peggio della Corea del Sud, della Germania”. Ma Trump risponde: “Siamo i migliori, Jonathan, i migliori”. “Muoiono mille persone al giorno”, replica ancora lui. Nulla, nemmeno i numeri, riesce a placare la smania del presidente repubblicano, che continua ad affermare come gli Stati Uniti stiano gestendo l’emergenza egregiamente. Eppure nell’ultima settimana i decessi sono aumentati del 14 per cento.

