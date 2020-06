Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 4 giugno: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 4 giugno.

Sono 38.429 (-868) le persone attualmente positive, 33.689 (+88) i decessi e 161.895 (+957) i guariti, per un totale di 234.013 (+177) casi: è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Dei 38.429 positivi, 5.503 (-239) sono ricoverati in ospedale, 338 (-15) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 32.588 (-614) si trovano in isolamento domiciliare.

Continua anche oggi il decremento degli attuali positivi che calano di ulteriori 868 unità (ieri il dato registrato era stato di -596 rispetto al giorno precedente). Oggi purtroppo si registrano 88 morti (ieri erano stati 71), mentre sono 957 i guariti (ieri erano stati 846). Nel computo dei casi totali si registrano 177 nuovi casi (ieri erano stati 321) con la Lombardia che resta la Regione con il maggior numero dei casi, seppur con “soli” 84 nuovi casi. Si conferma anche oggi, inoltre, il decremento dei ricoveri in ospedale, che diminuiscono di ulteriori 239 unità (ieri erano stati -174), e anche quello delle persone che necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva. Oggi, infatti, il numero inerenti ai ricoverati in terapia intensiva scende di altre 15 unità (il dato di ieri era di -55). Scende anche il numero di coloro che si trovano in isolamento domiciliare: -614 rispetto ai -367 registrati ieri. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati realizzati 49.953 test a fronte dei 37.299 tamponi effettuati ieri e dei 52.159 dell’altro ieri.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Codogno, primo caso di sospetto Covid nel pronto soccorso riaperto oggi / 2. Chi decide sulle zone rosse? La legge dice che su Alzano e Nembro hanno torto sia Conte sia Fontana / 3. Fontana: “Io più prudente di Zaia sul Coronavirus”

4. Brusaferro: “No a uso eccessivo di disinfettanti per il Coronavirus e al riuso delle mascherine chirurgiche” / 5. “Salvate il soldato Restaurant: un locale su due rischia la chiusura. E le bistecche italiane spariranno uccise dalla burocrazia sanitaria” / 6. In Grecia viene fatto un tampone a chiunque atterri, in Italia nessun controllo da zone a rischio

