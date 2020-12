Ultime 24 ore

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 564.395

Casi totali: 2.083.689

Decessi: 73.604

Guariti: 1.445.690

Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 30 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 16.202 i nuovi casi, contro gli 11.212 di ieri, e 575 i morti (ieri erano stati 659), a fronte di 169.045 tamponi effettuati (ieri erano stati 128.740). Il rapporto postivi/tamponi risale al 9,58 per cento, rispetto all’8,70%% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 564.395 (-4.333), 73.604 i morti (+575) e 1.445.690 i guariti (+19.960), per un totale di 2.083.689 casi (+16.202): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 23.566 (-96) sono ricoverati in ospedale, 2.528 (-21) necessitano di terapia intensiva, mentre 538.301 si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano i nuovi casi di Covid registrati nell’ultimo giorno (16.202 contro i 11.212 di ieri) a fronte anche di un consistente aumento del numero di tamponi effettuato: 169.045 contro i 128.740 del giorno precedente. Diminuisce il numero dei morti (575, ieri erano stati 659), mentre continua il decremento sia dei ricoveri ordinari (oggi -96, ieri il dato era di – 270) che delle terapie intensive (-21 contro i -16 di ieri).

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è il Veneto con 2.986 nuovi contagi, seguito dalla Lombardia con 1.673, dalla Puglia con 1.470, dall’Emilia-Romagna con 1.427, dal Lazio con 1.333 e dal Piemonte con 1.046 nuovi casi.

