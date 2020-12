Coronavirus Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE – Ultimo giorno in area arancione per l’Italia, che da domani, giovedì 31 dicembre, e fino al 3 gennaio 2021 tornerà in zona rossa per contrastare l’epidemia di Coronavirus. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Cts: via libera alla riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio – Via libera del Comitato tecnico scientifico alla riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio. E’ quanto sarebbe emerso nel corso della riunione del Cts di questo pomeriggio. Alla base del parere degli esperti anche un documento dell’Unione Europea secondo cui i rischi di contagio a scuola sono contenuti, e comunque minori delle conseguenze di una prolungata chiusura.

Arcuri: “Vaccinati 8.361 italiani” – Nelle 21 Regioni e provincie autonome dove la struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid ha inviato domenica 27 dicembre i vaccini consegnati all’Italia della Pfizer sono stati già vaccinati 8.361 italiani, pari all’86% delle 9.750 dosi distribuite. Lo rende noto un comunicato diffuso dall’ufficio stampa di Invitalia.

Il bollettino – Le persone attualmente positive al Covid sono 568.728 (-6.493), 73.029 i morti (+659) e 1.425.730 i guariti (+17.044), per un totale di 2.067.487 casi (+11.212): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 23.662 (-270) sono ricoverati in ospedale, 2.549 (-16) necessitano di terapia intensiva, mentre 542.517 si trovano in isolamento domiciliare. Aumentano rispetto alla giornata di ieri i nuovi casi (11.212 contro gli 8.585 di ieri) a fronte anche di un consistente aumento dei tamponi effettuato nell’ultimo giorno (128.740 contro i 68.681 di ieri). In aumento anche il numero dei morti (659, ieri erano stati registrati 445 decessi), mentre calano sia i ricoveri ordinari che quelli in terapia intensiva. I ricoveri ordinari, infatti, oggi calano di 270 unità, dopo due giorni in cui erano in aumento, mentre è stabile il decremento dei ricoveri in terapia intensiva (-16 oggi, ieri il dato era di -15). Per quanto riguarda le Regioni, invece, quella che registra il maggior incremento di casi è il Veneto con 2.655 nuovi contagi, seguito dal Lazio con 1.218, dall’Emilia-Romagna con 894 e dalla Lombardia e dal Piemonte, rispettivamente con 843 e 840 nuovi casi.

Pregliasco: “Mi sono vaccinato domenica e mi sento benissimo” – “Mi sono vaccinato domenica, sto benissimo, ho solo appena appena un dolore nel punto di inoculo sul braccio. Aspetto la seconda dose per poter avere, spero, la massima sicurezza possibile”. Lo dichiara il virologo Fabrizio Pregliasco nel corso di una diretta organizzata da Ali, Autonomie Locali Italiane. “È chiaro che i vaccinati dovranno continuare a gestire i propri contatti fino a che non ci sarà l’immunità di gregge e la riduzione della malattia”.

Vaccino, Galli: “Acquisto dosi Germania procedura non corretta” – “Se confermata” la notizia dell’acquisto da parte della Germania di 30 milioni di dosi del vaccino Pfizer-Biontech è, “posso dire, come minimo inelegante. Non eravamo noi i furbetti che facevamo delle cose pur di garantirci dei vantaggi? Non è una procedura né corretta né gradevole da sentire”. Lo ha dichiarato il professor Massimo Galli, direttore del centro di malattie infettive del Sacco di Milano a ‘Stasera Italia’, su Rete 4.

