Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Coronavirus ha provocato finora circa 81 milioni di contagi e oltre 1,7 milioni di morti nel mondo. Dagli Stati Uniti all’Europa – Italia compresa (qui le ultime sul Covid dall’Italia) – sta prendendo avvio in questi giorni la campagna vaccinale. Di seguito tutte le news dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020.

 

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Il governo francese per ora esclude un nuovo lockdown – La Francia per ora non intende imporre un nuovo lockdown per arginare il contagio da coronavirus ma potrebbe anticipare il coprifuoco nelle aree orientali, le più colpite dalla pandemia. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Olivier Veran, in un’intervista a France 2. “Stiamo escludendo l’idea di un lockdown per il momento, sia nazionale che locale”, ha detto Veran, “ma proporremo un’estensione del coprifuoco, che potrebbe iniziare alle 18 invece che alle 20 in tutte le aree dove sarà ritenuto necessario”.

Ore 06.30 – La variante inglese rilevata anche negli Usa – La nuova variante del Covid-19, emersa per prima volta nel Regno Unito, è stata rilevata per la prima volta anche negli Stati Uniti. Negli Usa sarebbe stato riscontrato in Colorado. Ad annunciarlo il governatore Jared Polis che ha detto che un uomo di una ventina d’anni della contea di Elbert vicino a Denver è stato infettato dalla variante nota come B.1.1.7 e si sta isolando.

Ore 06.00 – Dopo l’Europa, anche l’America Latina supera i 500 mila morti – L’America Latina è, dopo l’Europa, la seconda regione del mondo a superare i 500 mila morti per coronavirus. E’ quanto risulta alla France Presse sulla base dei bilanci delle autorità sanitarie. Le 29 nazioni dell’area hanno registrato almeno 500.818 vittime del Covid, la maggior parte delle quali in Brasile (192.681) e Messico (122.855), a fronte dei 559.334 morti dichiarati dall’Europa. In Stati Uniti e Canada sono stati segnalati 352.478 morti, in Asia 217.224.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Nuovo record di casi nel Regno Unito: oltre 53mila – Il Regno Unito ha aggiornato per il secondo giorno consecutivo il record di nuovi casi di Covid. Le autorità sanitarie hanno segnalato 53.135 nuovi contagi nelle ultime 24 ore a fronte di 41.385 del giorno prima, per un totale di due milioni e 382.865. I decessi, invece, sono 414.

Ue annuncia altre 100 milioni di dosi Pfizer – “Abbiamo deciso di prendere altre 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, già utilizzato per vaccinare le persone in tutta l’Ue. Avremo quindi 300 milioni di dosi di questo vaccino, che è stato valutato sicuro ed efficace”. Lo twitta il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, aggiungendo che “seguiranno altri vaccini”.

Ema: improbabile approvazione AstraZeneca a gennaio – L’Agenzia europea del farmaco (Ema) molto probabilmente non sarà in grado di approvare a gennaio il vaccino anti-Covid sviluppato da AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford. Lo ha detto il vice direttore dell’Ema, Noel Wathion: “Non ci hanno ancora presentato neppure la domanda” ha detto Wathion in un’intervista a un quotidiano belga. Le autorità europee hanno ricevuto solamente alcune informazioni sul vaccino, ha aggiunto Wathion. Leggi l’articolo completo.

Variante inglese in Germania da novembre – La nuova variante inglese del Covid-19 circolava in Germania da novembre. Lo hanno riferito le autorità sanitarie della Bassa Sassonia, dopo che la variante è stata rilevata in un paziente nel Nord del Paese, contagiato il mese scorso. Si tratta della stessa variante “responsabile per la gran parte delle infezioni registrate nel Sud dell’Inghilterra” fa sapere il ministro della Salute del Lander tedesco in un comunicato.

Leggi anche: 1. Covid, la Spagna terrà un registro con i nomi di chi rifiuta il vaccino / 2. A Briatore non è bastata la lezione: assembramenti al Billionaire di Dubai | VIDEO / 3. In Italia le piste da sci sono chiuse per Covid, in Austria invece sono prese d’assalto nonostante il lockdown

4. Sileri: “Vaccino obbligatorio se la campagna non raggiunge i due terzi della popolazione” / 5. Vaccino, la Germania acquista da Pfizer 30 milioni di dosi extra. Scoppia la polemica / 6. Vaccino Covid, il farmacologo Garattini a TPI : “Non sarà disponibile rapidamente, misure ancora fondamentali”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti L'Ema gela AstraZeneca: "Improbabile il via libera al vaccino entro gennaio" Croazia, padre e figlio estratti vivi dalle macerie possono riabbracciarsi: il video che commuove Covid, un paziente su 5 manifesta disturbi psichici dopo la diagnosi