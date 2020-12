Arriva il sì del Regno Unito al vaccino Oxford-AstraZeneca. Il via libera è arrivato dall’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA), come riferiscono i media locali. Si tratta del secondo vaccino approvato dal Regno Unito dopo quello Pfizer. Ieri l’Ema, l’autorità di controllo europea, aveva frenato parlando di un probabile ritardo nel via libera a questo vaccino, affermando che difficilmente sarebbe arrivato l’ok entro gennaio.

