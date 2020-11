Covid, 28.352 nuovi casi e 827 morti: il bollettino del 27 novembre

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 27 novembre: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi 28.352

Decessi 827

Tamponi effettuati 222.803

Guariti 35.467

Ricoveri in ospedale -354

Ricoveri in terapia intensiva -64

I numeri della pandemia

Attualmente positivi 787.893

Casi totali 1.538.217

Decessi 53.677

Guariti 696.647

Ricoverati in terapia intensiva 3782

Ricoverati in ospedale 33.684

In isolamento domiciliare 750.427

In leggero calo la curva epidemica in Italia: 28.352 casi oggi, contro i 29.003 di ieri, con 222.803 tamponi, circa 10mila in meno di ieri, secondo il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. La percentuale positivi-tamponi, ieri al 12,4 per cento, torna a salire al 12,7 per cento, ma va sottolineato che rispetto a venerdì scorso i nuovi casi sono circa 9mila in meno.

Le persone attualmente positive al Covid sono 787.893 (-7952), i morti 53.677 (+827) e 696.647 i guariti (+35.467), per un totale di 1.538.217 casi (+28.352): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 787.893 attualmente positivi, 33.684 (–354) sono ricoverati in ospedale, 3782 (-64) necessitano di terapia intensiva, mentre 750.427 (-7.534) si trovano in isolamento domiciliare.

Leggi anche: 1. Esclusivo TPI: Un documento riservato di ATS Milano rivela i veri numeri dietro la catastrofe dei vaccini 2. “Con il Covid tornati indietro di 20 anni nell’assistenza sanitaria: avremo più morti anche nel lungo termine” 3. Bologna, studenti Erasmus organizzano festino in casa: i vicini chiamano la polizia 4. Beppe Sala attacca Regione Lombardia: “Sulla sanità, è tutto da rifare”

5. Covid, il vaccino Oxford/Astrazeneca ha un’efficacia media del 70% 6. Vaccino anti-Covid, la lettera di Crisanti: “Ho espresso un concetto di buon senso, contro di me un inferno mediatico senza precedenti” 7. “In Puglia rischiamo una nuova Bergamo, dovremo scegliere chi intubare”: parla il presidente dei rianimatori

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Calabria, il nuovo commissario alla Sanità è Guido Longo Calabria, Lombardia e Piemonte diventano arancioni da domenica. Liguria e Sicilia gialle Primark inaugura il primo negozio a Roma, lunghe code già all’alba