CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Secondo l’ultimo bollettino sul Coronavirus diffuso dalla Protezione Civile, per la prima volta dalla seconda ondata sono scese le terapie intensive. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 27 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Governo vuole lasciare la Lombardia in zona rossa. Irritazione di Fontana – Come riporta AGI, l’orientamento del Governo è quello di lasciare dal 27 novembre la Lombardia e probabilmente le altre regioni considerate ad alto rischio ancora in zona rossa. “Conviene alle regioni non allentare la morsa, così riusciranno a far passare un Natale tranquillo”, spiega una fonte di governo. Ma il presidente Fontana non nasconde la sua irritazione: “La regione è da due settimane pienamente nei parametri previsti per il passaggio in zona arancione. Non togliere le restrizioni – osserva – significa non fotografare la realtà dei fatti e non considerare i grandi sacrifici dei lombardi”. In serata una telefonata tra Fontana e il ministro Speranza è servita per stemperare le tensioni: “Ci siamo lasciati con l’impegno di riaggiornarci a molto presto”, ha spiegato il governatore.

Ore 06.00 – Crisanti: “È chiaro che con i dati il vaccino lo faccio” – “Non rifarei quell’affermazione nello stesso modo, ma il senso era quello, è stata usata in maniera sensazionalistica. Ma è chiaro che, con i dati, il vaccino lo faccio. Sono fiducioso di giungere a una conclusione ragionata e trasparente”. Lo ha detto, ospite a ‘Piazzapulita’ su La7, il virologo Andrea Crisanti.

Conte, servono ancora sacrifici, non abbassare guardia – “E’ necessario fare ancora sacrifici, non possiamo abbassare la guardia, sarà un Natale diverso, ma non possiamo ritrovarci con alto numero di decessi e con un nuovo stress sulle strutture sanitarie”. Lo ha detto il presidente dle Consiglio, Giuseppe Conte, al Tg5. Poi ha aggiunto: “Domani è una giornata importante: mi aspetto un RT che e’ arrivato all’1, sarebbe un segnale importante della riduzione del contagio. E mi aspetto anche che molte regioni che ora sono rosse diventino arancioni o gialle. Sarebbe un bel segnale”.

Boccia: “Gesù bambino può nascere anche due ore prima” – “Seguire la messa, e lo dico da cattolico, due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia”. Lo ha affermato Francesco Boccia, parlando delle misure anti-Covid in vista del Natale nell’ambito del confronto con le Regioni che si è tenuto oggi in vista del Dpcm che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 3 dicembre. Secondo il ministro, “eresia è non accorgersi dei malati, delle difficoltà dei medici, della gente che soffre. Non facciamo i sepolcri imbiancati. Il Natale non si fa con il cronometro, ma è un atto di fede”. Intanto i presidenti di Regione spingono per riaprire le scuole dopo Natale, e cioè al nuovo anno, anche se la ministra Azzolina ha proposto il 9 dicembre come possibile data per il ritorno a scuola degli studenti della seconda, della terza media e delle superiori nelle Regioni in fascia intermedia di rischio.

Arcuri, curva contagi si sta finalmente congelando – “La curva dei contagi si sta finalmente raffreddando se non congelando”. Lo ha detto il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sulle attività per il contrasto e il contenimento dell’epidemia.

Scuola: maggioranza regioni per riapertura nuovo anno – La maggioranza delle regioni spinge per la riapertura delle scuole al nuovo anno, dopo Natale quindi e non prima. È quanto emerso dal confronto tra l’esecutivo e i presidenti di Regione sulle misure anti-Covid in vista del nuovo Dpcm del 3 dicembre. Ad eccezione del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il quale si è detto favorevole alla riapertura prima di Natale almeno per quanto riguarda le seconde e le terze medie. La data proposta dalla ministra Azzolina è quella del 9 dicembre e nelle intenzioni riguarda sia le scuole superiori sia le seconde e terze medie nelle regioni in fascia intermedia di rischio.

Il vertice si è tenuto in seguito all’incontro dell’esecutivo sulle misure da adottare per regolare le feste natalizie. Ma entrambi sarebbero stati interlocutori in attesa dei dati sul livello del contagio. A Palazzo Chigi si ragiona anche dei comportamenti raccomandati per le festività. Nell’incontro Stato-Regioni i governatori sono intervenuti su vari temi, dalla necessità di puntare sui tamponi rapidi a quella di decidere presto sul turismo invernale. La linea che è emersa finora da parte dei presidenti di regioni – secondo quanto viene riferito – è che se gli impianti sciistici devono restare chiusi occorre certificarlo subito e mettere al più presto a disposizione le risorse per ristorare le attività che verrebbero danneggiate.

In corso riunione Conte e capidelegazione maggioranza – In corso a palazzo Chigi una riunione tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e i capidelegazione. Sul tavolo le misure anti-Covid in vista del prossimo Dpcm. Oltre al premier partecipano i ministri Dario Franceschini, Alfonso Bonafede, Teresa Bellanova, Roberto Speranza e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.

Sileri: “In 3 mesi dovremmo vaccinare 6-10 milioni di persone” – Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, non farà il vaccino anti-Covid a gennaio. “Inizialmente le prime dosi dovranno essere riservate alla popolazione a rischio, io non sono più importante di un medico del pronto soccorso. Quando sarà il mio turno, certo che il vaccino lo farò”, ha detto Sileri a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. Quanti saranno i vaccini disponibili? “Dipenderà dal numero di dosi che verranno distribuite in Italia ed in Europa, farà la differenza anche il tipo di vaccino che sarà utilizzato. Auspicabilmente se si inizierà a fare vaccini a gennaio/febbraio sarebbe utile riuscire a vaccinare tra i 6 e 10 milioni di persone in tre mesi. Oltre alla vaccinazione iniziale ci sarà una seconda dose di richiamo”, ha detto il viceministro.

Misiani: “Dovremo stringere denti ancora per molti mesi” – Il governo rinnova in Senato “l’invito al dialogo a tutti i gruppi parlamentari per proseguire un percorso di condivisione dello sforzo della politica economica di sostegno a imprese e famiglie che dovremo proseguire anche nei prossimi mesi”. Lo ha detto il vice ministro all’Economia, Antonio Misiani, al termine della discussione generale sullo scostamento di bilancio. “Sono arrivate notizie positive sul fronte della ricerca e sui vaccini”, ha aggiunto, “ma dovremo stringere i denti per ancora per molti mesi. Abbiamo il dovere di fare un discorso di verità agli italiani e di assumerci la responsabilità, sul fronte della politica economia, di proseguire con le misure di sostegno alle imprese e alle famiglie che guardano all’emergenza. Contemporaneamente – ma lo faremo nella discussione sulla legge di bilancio – dobbiamo costruire un progetto di medio e lungo periodo che rilanci lo sviluppo nel nostro Paese”, ha concluso.

Pediatri, riaprire scuole o gravi effetti su bimbi – Il tema della riapertura delle scuole è “cruciale”. E’ quanto sostengono gli esperti che si riuniranno al Congresso Straordinario Digitale della Società Italiana di Pediatria (Sip), dal titolo “La Pediatria italiana e la Pandemia da SARS-CoV-2”, che si aprirà domani e in programma sino al 28 novembre. “E’ urgente l’apertura delle scuole per evitare che alla crisi sanitaria ed economica se ne aggiunga una educativa e sociale dalle conseguenze pesanti per tutti i bambini”, sottolineano. “Le infezioni da SARS-CoV-2 sono più basse nei bambini rispetto agli adulti e sembrano seguire la situazione piuttosto che guidarla”, spiega Rino Agostiniani, vicepresidente della Sip. “E’ più facile che sia un adulto a infettare un bambino che viceversa. Secondo gli ultimi dati del ministero dell’Istruzione, diffusi il 15 ottobre, gli studenti contagiati erano 5.793, lo 0,08 % del totale, i docenti 1.020, cioè lo 0,13, e il restante personale scolastico 283, cioè lo 0,14, a testimonianza che le scuole sono luoghi sicuri”, aggiunge.

Spallanzani, 251 ricoverati, per 37 terapia intensiva(-4) – Diminuisce il numero dei pazienti positivi al coronavirus ricoverati allo Spallanzani di Roma: oggi sono 251 a fronte dei 259 di ieri, quindi otto in meno. L’ospedale romano precisa che 37 di questi pazienti necessitano di terapia intensiva (-4 rispetto a ieri) e che i dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1.314.

Crisanti, “picco superato, ma avremo ancora tanti morti” – “Il rapporto all’11,2% tra i tamponi positivi e quelli processati ci dice che la percentuale dei positivi sta scendendo ed è un fatto che è indipendente dal numero dei tamponi fatti. E quindi è un segno che la trasmissione sta calando, probabilmente abbiamo passato il picco. Anzi sicuramente”. Ma il numero dei morti “purtroppo è destinato a rimanere stabile perlomeno per altre due o tre settimane, magari con leggeri cali”. Lo dice Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, intervistato su RaiNews24 nel corso della trasmissione quotidiana Studio24. Per Crisanti, i decessi “riflettono le infezioni che si sono verificate 2, 3 settimane fa, quando l’Italia stava nella fase esponenziale. Registreremo quotidianamente ancora tanti decessi, speriamo non a questi ritmi, ma saranno ancora numeri importanti. Purtroppo la curva dei decessi non è parallela a quella dei contagi. Lo abbiamo imparato dalla prima ondata”.

Calabria: sit-in Cgil, Cisl e Uil su emergenza sanità – A Catanzaro si sta tenendo il sit-in organizzato, davanti alla sede della Regione, da Cgil, Cisl e Uil Calabria per denunciare l’emergenza sanità e i ritardi nella nomina del nuovo commissario da parte del governo nazionale. Alla mobilitazione partecipano alcune centinaia di manifestanti, un numero contingentato per evitare assembramenti incontrollati e non rispettosi delle misure anti-coronavirus.

Guerini: “Difesa contribuirà a distribuzione vaccino” – “La Difesa, come ha sempre fatto dall’inizio della pandemia, fornisce e fornirà tutto il supporto richiesto dalle autorità predisposte, in termini di concorso delle Forze Armate alla distribuzione e alla somministrazione del vaccino alla popolazione italiana”. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini rispondendo in question time al Senato sui vaccini e la sua distribuzione e possibile impiego della Difesa e di come si stanno organizzando le Forze Armate. “In tale ottica il Comando Operativo Interforze ha già avviato un processo di pianificazione – ha spiegato – che prevederà, ad esempio, per quel che riguarda il contributo alla distribuzione del vaccino, l’impiego, se ritenuto necessario dalle suddette autorità, delle infrastrutture logistiche e degli assetti di trasporto delle Forze Armate; e per quanto riguarda la somministrazione, l’ampliamento e la trasformazione della rete dei drive through presenti in tutto il territorio; infine, per eventuali esigenze specifiche, quali ad esempio l’intervento presso presidi residenziali per anziani, la composizione di team sanitari mobili, pronti all’occorrenza”.

Gimbe: “Non ridurre misure a Natale, subito risalita curva” – Non allentare le misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 in prossimità delle festività natalizie, c’è il grosso rischio che poi a fine anno, o a inizi 2021, la curva dei contagi possa risalire, andando a sovraccaricare gli ospedali e per giunta a ridosso del picco dell’influenza stagionale. Lo dice la Fondazione Gimbe, diffondendo i dati del monitoraggio sull’epidemia nella settimana 18-24 novembre, da cui emerge un calo della curva ma anche il dato che siamo in piena seconda ondata. E lancia l’appello a governo e Regioni perché non cedano alla tentazione di ridurre le misure, invitandoli a scelte coraggiose sebbene impopolari. Con l’approssimarsi della scadenza del dpcm in vigore dal 3 novembre – sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione – e delle imminenti festività natalizie, il dibattito pubblico si concentra sul possibile allentamento delle misure per favorire i consumi e la possibilità di festeggiare con amici e parenti”. Ma l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) mette in guardia sui rischi di revocare le misure restrittive: secondo i modelli predittivi appena pubblicati una loro revoca il 7 o il 21 dicembre porterebbe ad una risalita dei ricoveri, rispettivamente in prossimità del Natale o nella prima settimana di gennaio 2021.

M5s, risoluzione malati oncologici per garantire cure – “Abbiamo visto come, per via del Covid-19, nella prima ondata il 20-30% dei trattamenti oncologici sia stato rimandato. La normale attività di screening e di cura di malattie anche severe ha subito pesanti rallentamenti. Ogni anno circa 413.000 cittadini in Italia muoiono per malattie cardiovascolari, oncologiche e onco-ematologiche e 153.000 per altre patologie, ogni anno, in Italia, circa 370.000 cittadini sono colpiti dal cancro. Per evitare che aumenti la mortalità per patologie non Covid è fondamentale garantire la continuità delle cure in totale sicurezza, per proteggere soprattutto i pazienti più fragili. Per garantire tutto questo la Commissione Igiene e Sanità del Senato ha approvato una risoluzione che ricorda quanto sia urgente disporre in ogni regione di una rete oncologica che consenta il potenziamento e l’innovazione, strutturale e di processo, di cui il Servizio sanitario nazionale ha urgente bisogno”. Così i componenti del Movimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama.

Ricciardi: “Riaperture? Ne parliamo non prima di 2 settimane” – E’ possibile cominciare a parlare di riaperture? “L’aspetto positivo degli ultimi giorni è che c’è stato un rallentamento della crescita – dice Walter Ricciardi consulente del ministro della Sanità – quella che si chiama una tendenza all’appiattimento della curva epidemica, ma siamo ancora in presenza di un aumento che riguarda migliaia di casi. Dobbiamo avere pazienza, continua ad applicare rigorosamente queste misure nei diversi territori nazionali e tra due settimane cominciare a ragionare di cosa si può fare a seconda della circolazione del virus. Prima è un azzardo”.

