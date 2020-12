Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 23 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 14.522 i nuovi casi, contro i 13.318 di ieri, e 553 i morti (ieri erano stati 628), a fronte di 175.364 tamponi effettuati, mentre ieri i test erano stati 166.205. L’indice di positività è stabile all’8,2% per cento (ieri era all’8%).

Le persone attualmente positive al Covid sono 598.816 (-7.139), i morti 70.395 (+553) e i guariti 1.322.067 (+20.494), per un totale di 1.991.278 casi (+14.522): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 24.546 (-402) sono ricoverati in ospedale, 2.624 (-63) necessitano di terapia intensiva, mentre si trovano in isolamento domiciliare. A fare da traino, a livello regionale, ai nuovi casi di contagio è sempre il Veneto (con 3357), seguito da Lombardia (2153), Emilia Romagna (1129) e Campania (1067).

