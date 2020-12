Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In Italia scende all’8% il tasso di positività. Nelle ultime ore ci sono stati 628 morti. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 23 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Salvini: “Vaccini? Si sa solo quello che succede il 27” – Sui vaccini “ad oggi non si sa nulla di quello che succederà dal 28 in poi. Occorre sapere subito quanti ne arrivano i giorni dopo il 27. Un po’ di organizzazione. L’importante è che non si sparga terrore a reti unificate”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Porta a porta in onda stasera.

Ore 06.30 – Medico aggredito ad Avellino, ferito al volto – Ha forzato la porta del reparto ed è entrato come una furia, pretendendo più cure e attenzione per un familiare ricoverato nell’area covid dell’ospedale Moscati di Avellino. Un medico pneumologo ha cercato di calmarlo e di farlo uscire dal reparto, ma per tutta risposta l’uomo ha strappato un estintore e lo ha scagliato contro il dottor Giuseppe Russo, che è rimasto ferito al volto. Sono intervenuti poi alcuni infermieri e i vigilanti per bloccare e allontanare l’aggressore. Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale di Avellino per raccogliere la denuncia del medico ferito e per identificare l’uomo che nel frattempo si è dileguato.

Ore 06.00 – Scuola: oggi conferenza Governo-Regioni, verso ripartenza graduale – Stamattina si terrà una conferenza Stato-regioni con al centro il tema della scuola. Secondo quanto si apprende, sul tavolo le linee guida per trovare un accordo per la ripartenza dal 7 gennaio. La settimana scorsa i governatori avevano chiesto una ripresa graduale. Possibile che l’intesa avvenga sul 50% in presenza e il 50% di didattica a distanza, mentre nel dpcm è previsto il 75%.

Pregliasco: “Variante potrebbe colpire di più bambini” – La variante inglese del Sars Cov 2 potrebbe avere una maggiore propensione a infettare i bambini, e questo spiegherebbe la velocità di propagazione. Questa tesi, sostenuta da esperti inglesi, è giudicata possibile da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano. “Dalle prime indicazioni sembra che colpisca più facilmente i giovani, che fino ad ora erano meno colpiti e anche meno contagiosi” ha detto Pregliasco a “Oggi è un altro giorno” su Rai 1. “Questo è un elemento che se sarà confermato non sarà piacevole per il proseguo del controllo della gestione dell’epidemia”.

Massimo Galli del Sacco sarà tra i primi medici a vaccinarsi – Il professore Massimo Galli, infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano, sarà uno dei primi medici lombardi a ricevere il siero anti-Covid domenica 27 dicembre, il “V Day”, giorno simbolico scelto in tutta Europa per far partire la grande campagna vaccinale contro il virus che in dieci mesi ha ucciso solo in Italia 66mila persone. “Non so ancora i dettagli ma sono stato chiamato per il 27. E’ un giorno storico, l’inizio di una grande campagna alla quale spero aderisca il più grande numero possibile dei cittadini. E sono contento di prestare il mio volto e il mio nome per il lancio di questa iniziativa importantissima per sconfiggere il Covid”.

Mattarella: “2021 assicuri a italiani prospettive rassicuranti” – “Rivolgo a tutti gli appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi militari dello Stato e ai loro familiari gli auguri più grandi per un Natale e un 2021 migliore, che restituisca serenità e assicuri ai nostri concittadini prospettive rassicuranti e positive”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del videocollegamento dal Comando Operativo di Vertice Interforze.

In Sicilia dal 27 dicembre primi 500 vaccini – “Con il governo nazionale si è lavorato molto perché la vaccinazione potesse partire prima della fine dell’anno. Ovviamente il 27 sarà una giornata simbolica: saranno 9mila le prime dosi che arriveranno in tutta Italia, qualcosa più di 500 nella nostra regione”. Ad annunciarlo l’assessore regionale siciliano alla Salute Ruggero Razza parlando con i giornalisti a Palazzo d’Orleans. Poi, a proposito dell’avvio della campagna vaccini, ha aggiunto: “La fase 1 e’ stata approvata dal Parlamento nazionale. E in questa fase toccherà agli operatori della sanità negli ospedali più a contatto con i pazienti positivi”. La base di arrivo del vaccino sarà quindi l’ospedale Civico di Palermo, un modo “per rendere omaggio a una città nella quale l’emergenza ha visto tantissimi operatori impegnati e un pronto soccorso che è stato all’altezza dell’emergenza – ha sottolineato ancora Razza – e il coinvolgimento riguarderà tutte le aziende della provincia, un buon modo per fare vedere che questa fase della campagna vaccini abbraccia tutto il territorio della regione”.

Spallanzani, il 27 vaccino anche a 2 medici, 1 ricercatrice e 1 oss Spallanzani – Il 27 dicembre non sarà soltanto una infermiera la prima persona ad essere vaccinata in Italia contro il coronavirus. L’ospedale romano rende infatti noto che riceveranno il vaccino anche un operatore socio sanitario (Oss), una ricercatrice e due medici.

Ricciardi: “Limitare mobilità o a febbraio 40mila morti. Ne saremo fuori ad anno inoltrato” – “Saremo fuori ad anno inoltrato. Pian piano le dosi di vaccino arriveranno, prima si vaccinerà il personale sanitario, poi i pazienti delle Rsa, i pazienti ultraottantenni, i pazienti anziani al di sotto degli ottant’anni, poi tutta la popolazione”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24 Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute. “Se limitiamo la mobilità, stiamo a casa e riprendiamo il tracciamento questa curva la conteniamo. Se continua di questo passo avremo 40 mila morti a febbraio”, ha aggiunto Ricciardi.

Primo vaccinato sarà infermiera dello Spallanzani – La prima persona a ricevere il vaccino anti Covid in Italia, secondo quanto si apprende, sarà una donna, precisamente una infermiera dello Spallanzani. La vaccinazione avverrà il 27 dicembre, come già annunciato.

Vella: “Variante? Non è più cattivo ma più contagioso” – “Direi che non dobbiamo essere tanto preoccupati perché ce lo aspettavamo perché tutti i virus Rna mutano. Era monitorato da mesi e ce ne sono state già 10 di varianti, ma questa sembra essere più contagiosa. Però pare che non sia più cattivo ma solo più contagioso, si trasmette di più”. Lo ha detto Stefano Vella, infettivologo all’università Cattolica di Roma, ad Agorà su Rai 3.

Vaccino, Carabelli: “Nessun dubbio su efficacia su variante Covid” – Il Covid “si diffonde in fretta e muta di continuo” “Non c’è alcun motivo per nutrire dubbi sull’efficacia dei vaccini anti Covid”. Ad affermarlo in un’intervista a la Repubblica è Alessandro Carabelli, ricercatore dell’università di Cambridge che fa parte del ristretto team di scienziati che a ha sequenziato il genoma della variante del coronavirus isolata nel Regno Unito. Secondo Carabelli, però, “è presto per dire se future mutazioni possano incidere sull’efficacia dei vaccini”. Quel che si può dire, invece, la variante del Covid-19 “si sta diffondendo con una velocità superiore ad altre. In generale il coronavirus muta molto lentamente, al ritmo di una o due mutazioni al mese. Ci sono virus molto più rapidi, come l’Hiv. Eppure in questa variante abbiamo osservato 23 mutazioni in poche settimane”, dichiara il ricercatore.

Zampa: “Se piano vaccini ok Italia in sicurezza a ottobre 2021” – “Se il nostro piano va bene nell’ottobre 2021 l’Italia sarà in sicurezza”. A dirlo è la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, che in un’intervista a La Stampa spiega: “Per essere in sicurezza la copertura deve arrivare attorno al 70% della popolazione”. La sottosegretaria prospetta: “Parliamo di ottobre se tutto va bene, ma proprio bene”. Ma assicura anche, che “quando saremo a 15-20 milioni di vaccinati saremo già a un livello importante che permetterà di dare più ossigeno al paese” perché “l’Italia ha opzionato 202 milioni di dosi complessivamente”. Quanto alla strategia, Zampa sostiene che “è sconsigliabile partire con l’obbligo” vaccinale, “meglio spiegare alle persone cos’è il vaccino, come è stato fatto” e “ribadire che la fretta non ha messo in discussione la sicurezza, che si è andati veloci perché si è investito tantissimo” e che “nessuna delle fasi di sperimentazione è stata saltata”: Insomma, “il vaccino che arriva è sicuro come tutti gli altri che facciamo”, conclude Zampa.

Conte: “Il piano di ricostruzione va oltre il Recovery fund” – “Parte ingente delle risorse, circa il 60 per cento, è destinato alla transizione verde e a quella digitale attraverso in particolare un ambizioso progetto di digitalizzazione pubblica, del sistema produttivo. Il 40 per cento è dedicato alla scuola, alla ricerca, alla parità di genere, equità sociale, territoriale e alla salute”. Così il premier Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende, all’incontro con la delegazione del Pd. “Come avrete già constatato, quando si fanno valutazioni per quanto riguarda la destinazione dell’allocazione delle risorse a determinati settori e attività bisogna – ha spiegato il premier – fare attenzione che molto spesso ci sono dei progetti trasversali: la sanità, forse il caso più emblematico ma non l’unico, riceve delle risorse direttamente ma riceve anche ad esempio per l’efficientamento degli ospedali (compreso nella transizione verde)”. “Ci sono più progetti che si dispiegano per settori e attività, questo vale anche per altri aspetti, ad esempio il turismo: se analizziamo il recovery plan può apparire negletto ma dobbiamo aggiungere – questa l’osservazione del premier – una serie di interventi che si sta facendo anche con i ristori. Questo ci spinge a fare anche un’altra considerazione. Il piano di ricostruzione italiano è molto più articolato. Non è solo il Recovery fund, dobbiamo metterci anche i fondi di coesione, fondi strutturali oltre che la legge di bilancio”.

Bozza Recovery, Pd: “In 2 giorni la nostra proposta” – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha consegnato alla delegazione del Pd una bozza del Recovery Plan. “In un paio di giorni – si apprende da fonti del Nazareno – il Pd si riserva di inviare una proposta sulla bozza”.

