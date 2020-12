Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La variante del Covid scoperta nel Regno Unito continua a destare preoccupazione a causa dell’elevata contagiosità rilevata dalle autorità sanitarie. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito gli aggiornamenti dal mondo sul Covid di oggi, mercoledì 23 dicembre 2020, in tempo reale.

 

CORONAVIRUS NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Manica: camionisti che lasciano Regno Unito faranno test rapido – I conducenti di mezzi pesanti rimasti bloccati nel Kent dopo la chiusura della frontiera francese potranno attraversare il canle della Manica una volta superato con esito negativo un test rapido per il Covid. E’ questo, annuncia il ministero dei Trasporti britannico, il compromesso raggiunto tra Londra e Parigi, che ha riaperto il transito dal Regno Unito per i “viaggi essenziali” dopo aver bloccato la circolazione di persone e merci ieri allo scopo di arginare la nuova variante del coronavirus identificata in Gran Bretagna. “Tutti i conducenti di camion, indipendentemente dalla loro nazionalità, dovranno essere sottoposti a uno screening che fornisce un risultato in circa 30 minuti”, ha affermato in un comunicato il ministero, “questo protocollo sarà rivisto il 31 dicembre ma “potrebbe rimanere in vigore fino al 6 gennaio”. Il blocco ha causato forti ingorghi a Dover, dove al momento sono fermi circa 3 mila Tir.

Ore 06.30 – Brasile ancora una volta vicino ai 1.000 morti al giorno – Il Brasile ha confermato 968 morti in più per il nuovo coronavirus e altre 55.202 infezioni nelle ultime 24 ore, cifre che confermano l’accelerazione della pandemia osservata nelle ultime settimane nel paese, ha riferito il governo. Secondo l’ultimo bollettino epidemiologico emesso quotidianamente dal Ministero della Salute, il gigante sudamericano ha oggi un totale di 188.259 morti e 7.318.821 casi confermati di malattia.

Ore 06.00 – Perù, 17° paese a superare 1 milione di casi – Il Perù è diventato ieri il 17° paese al mondo e il 6° nelle Americhe per superare la barriera infettiva del Covid-19, con un totale di 1.000.153 casi confermati. Nelle ultime 24 ore sono state rilevate 1.660 nuove infezioni da coronavirus, proprio mentre il governo ha inasprito alcune misure durante le vacanze di Natale e Capodanno, nel tentativo di evitare che si scateni una seconda ondata dopo che il numero di ricoveri è di nuovo in aumento. Sono 45 persone le persone morte di covid-19, una delle cifre più basse delle ultime settimane, portando a 37.218 il numero di decessi confermati per la malattia. Ciò significa che il Perù ha ancora uno dei più alti tassi di mortalità al mondo per covid-19, con 114 morti ogni 100.000 abitanti.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE, COSA È SUCCESSO IERI NEL MONDO

La Francia riapre i confini con il Regno Unito – “Gli aerei, le navi e i treni Eurostar riprenderanno il loro servizio da domani mattina. I connazionali francesi in Inghilterra, i residenti britannici in Francia e coloro che hanno un motivo legittimo dovranno essere muniti di test negativo” per rientrare in Francia: lo annuncia in un tweet il ministro dei Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari, annunciando la riapertura condizionata dei collegamenti con la Gran Bretagna. Il ministro ringrazia inoltre il collega britannico, Hon Grant Shapps, per “il bel lavoro fatto nelle ultime 48 ore”. Djebbari ha comunicato che nelle prossime ore saranno specificati i protocolli che dovranno seguire gli autotrasportatori.

Ue a Stati membri: “Riaprire collegamenti con Regno Unito”- La Commissione europea ha invitato gli Stati membri a riaprire i collegamenti commerciali e il trasporto passeggeri con il Regno Unito, quando si tratta di merci e viaggi “essenziali”. In una nota, la Commissione ha rilevato che il trasporto merci da e verso il Regno Unito deve continuare in maniera ininterrotta, anche se dovrebbe essere evitato “fino a nuovo avviso” ogni viaggio non essenziale. “I divieti di volo e ferroviari dovrebbero essere sospesi considerata la necessità di assicurare viaggi essenziali ed evitare l’interruzione della catena di approvigionamento”, si legge nel comunicato. Il tema del coordinamento Ue, dopo la scoperta di una variante del Covid 19 che sta dilagando in Inghilterra, sarà uno dei temi al centro della riunione tra gli ambasciatori dei Ventisette, a partire dalle 16, a Bruxelles; i governi hanno già promesso di coordinare la loro risposta.

Variante Gb, Francia: obbligo test per chi vuole rientrare – La Francia introdurrà l’obbligo di un test PCR per tutti i francesi che intendono rientrare in patria dal Regno Unito: è quanto riferisce France Info citando fonti governative. Questo, precisa l’emittente pubblica transalpina, vale sia per i francesi residenti in Gran Bretagna sia per quelli che hanno semplicemente fatto un viaggio Oltremanica. Anche i britannici residenti in Francia in modo permanente potranno rientrare con l’obbligo di test. La misura riguarderebbe anche i lavoratori, autotrasportatori inclusi. Per le altre persone, in particolare, i cittadini Gb, le frontiere resteranno per il momento chiuse.

Ceo BioNTech, “Nuovo coronavirus starà con noi per i prossimi 10 anni” -Il nuovo coronavirus della polmonite “starà con noi per i prossimi 10 anni”, sarà bene abituarsi a una nuova ‘normalità’ di vita: parola di Ugur Şahin, il fondatore e ceo di BioNTech, il laboratorio farmaceutico tedesco che è all’origine del vaccino Pfizer. Incontrando la stampa, a chi gli chiedeva quando si potrà tornare alla vita normale, lo scienziato di origine turca ha invitato a dare una nuova dimensione al termine “normale”. “Abbiamo bisogno di una nuova definizione del termine normale. Il virus starà con noi per i prossimi 10 anni. Dobbiamo abituarci all’idea che ci saranno nuove epidemie”. “Tuttavia, un ‘nuovo normale’ significherà non entrare in lockdown, che i negozi non debbano chiudere, e che non sarà così comune finire ricoverati. E questo potrà accadere entro la fine dell’estate”. Ma il vaccino -ha sottolineato – non cambierà le cose rapidamente: “Questo inverno non ci sarà un impatto sui numeri dei contagi, ma lo vedremo il prossimo inverno quando ci sarà il ‘nuovo normale'”.

Covid è arrivato in Antartide, 36 contagiati in base militare – Il Covid è arrivato anche in Antartide, l’unico continente che finora era rimasto ‘immune’: in una base militare cilena sono risultati positivi al tampone in 36. Lo ha riferito l’Abc australiana. La stazione è situata vicino alla punta più settentrionale della penisola antartica nella regione occidentale, lontano dalla base australiana nell’Antartide orientale.

Russia, ancora quasi 29 mila nuovi contagi e 561 morti – La Russia registra latri 28.776 nuovi contagi accertati di Covid-19 e 561 morti. Fra i nuovi positivi, ce ne sono 5.678 (il 20% circa) “senza nessun sintomo”. Il maggior numero di positivi è stato trovato a Mosca, con 7.237casi nelle ultime 24 ore. Nella capitale i morti sono stati 71.

Robert Koch Institute: “Molto probabile che variante sia già in Germania” – La probabilità che la nuova variante di coronavirus circoli in Germania è molto alta. Lo ha riferito il direttore dell’Robert Koch Institute, Lothar Wieler.

Kluge preannuncia summit di Oms Europa su variante Regno Unito – Il direttore per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge, ha annunciato una riunione sulla gestione della variante inglese del covid-19. Su Twitter, Kluge ha scritto che l’organizzazione sta monitorando da vicino la situazione e dovrebbe organizzare una riunione “degli Stati membri per discutere delle strategie per i test, il contenimento del contagio e la comunicazione dei rischi”, ma non ha specificato un calendario. Oms Europe comprende 53 nazioni compresa la Russia e alcune nazioni dell’Asia centrale. La regione ha registrato quasi 24 milioni di casi accertati e oltre 500 mila morti. Kluhe afferma che “limitare i viaggi per contenere la diffusione della nuova variante del virus è prudente, almeno fino a quando non avremo migliori informazioni.

Germania estende chiusura con Regno Unito e Sudafrica al 6 gennaio – La Germania prolunga fino al 6 gennaio la chiusura dei collegamenti con la Gran Bretagna e il Sudafrica a causa della nuova versione del Covid-19. La misura è in vigore da domenica, quando il ministro della Sanità britannico Matt Hanckok aveva annunciato che la variante del virus è “fuori controllo”.

BionTech, con mutazione possibile nuovo vaccino in 6 settimane – La BioNTech ha assicurato di essere in grado di fornire un nuovo vaccino per il Covid “in sei settimane” in caso di mutazione del virus. “Da un punto di vista scientifico, è altamente probabile che la risposta immune del vaccino possa funzionare anche con la nuova variante del virus” Covid, ha affermato il co-fondatore della BioNTech, Ugur Sahin. In caso di necessità, ha aggiunto, “possiamo essere in grado di fornire un nuovo vaccino tecnicamente in sei settimane”.

Taiwan, primo nuovo caso trasmissione locale da aprile – A Taiwan è stato registrato un nuovo caso di coronavirus, trasmesso localmente: si tratta del primo dal 12 aprile. Secondo il ministro della Salute, Chen Shih-chung, il contagiato è amico di una persona giù risultata positiva al Covid.

Pfizer e Moderna testano i vaccini sulla variante inglese – Pfizer e Moderna stanno testando i loro vaccini sulla variante inglese del coronavirus. “Sulla base dei dati ottenuti fino ad oggi, ci aspettiamo che l’immunità indotta dal vaccino Moderna protegga anche contro le varianti recentemente scoperte nel Regno Unito. Faremo test addizionali nelle prossime settimane per confermare queste aspettative”, dichiara la società in una nota. Allo stesso modo, Pfizer segnala di studiare la risposta delle persone immunizzate al nuovo ceppo del virus. Quelli di PfizerBionTech e Moderna sono gli unici due vaccini autorizzati fino a questo momento negli Stati Uniti. Il virus è già mutato altre volte ed entrambe le società hanno assicurato che i loro sieri si sono dimostrati efficaci anche contro queste nuove varianti.

Usa: ok maggioranza Senato al piano di aiuti Covid – Il pacchetto di stimoli per l’economia piegata dal coronavirus da 900 miliardi di dollari e il budget da 1.400 miliardi per finanziare l’attività del governo federale nell’anno fiscale 2021 hanno ottenuto voti sufficienti per passare il vaglio del Senato americano. Il provvedimento è già stato licenziato dalla Camera. Perché diventi legge serve la firma del presidente Donald Trump.

Usa, la Casa Bianca valuta test obbligatorio su arrivi dal Regno Unito – La Casa Bianca sta valutando l’opportunità di chiedere ai viaggiatori che arrivano negli Usa dal Regno Unito di provare la loro negatività al Covid-19 fornendo l’esito del tampone effettuato nelle precedenti 48 o 72 ore. Lo riporta la Cnn, precisando che di questa ipotesi si è discusso ieri durante la riunione della task force sul coronavirus e che il piano sarà sottoposto oggi al presidente Donald Trump. Dall’annuncio del premier britannico Boris Johnson sulla scoperta di una nuova variante del virus ancora più contagiosa, sono oltre 40 le nazioni che hanno bloccato i collegamenti aerei con il Regno Unito.

