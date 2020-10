Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 2 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 2 ottobre 2020.

È di 53.997 persone attualmente positive (+1.350), 35.941 morti (+23), 229.970 guariti (+1.126), per un totale di 319.908 casi (+2.499), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 53.997 pazienti attualmente positivi, 3.142 sono ricoverati con sintomi (+45), 294 sono in terapia intensiva (+3) e 50.561 sono invece in isolamento domiciliare (+1.302). Il numero totale di tamponi effettuati oggi è di 120.301, contro i 118.236 di ieri e i 105.564 dell’altroieri.

Per quanto riguarda le singole Regioni, quella con più contagi è la Campania (392), seguita da Lombardia (307), Lazio (264), Toscana (223), Piemonte (219), Veneto (163), Sicilia e Liguria (140). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. I contagi rimangono costanti rispetto a ieri, quando c’era stato un grande balzo in relazione ai giorni precedenti (oggi 2.499, ieri 2.548). Il numero dei tamponi si mantiene sempre alto, facendo segnare un nuovo record assoluto. Costanti anche i morti (oggi 23, ieri 24). Più basso l’incremento delle terapie intensive (solo +3, ieri +11).

Leggi anche: 1. Il presidente Usa Donald Trump e la first lady Melania positivi al Covid-19: “Siamo in quarantena, ce la faremo” / 2. Coronavirus, Lazio: obbligatorio l’uso delle mascherine all’aperto. Zingaretti: “Seguire le regole per tornare a vivere in serenità” / 3. Garattini a TPI: “Il vaccino antinfluenzale può essere utile anche contro il Covid, ma non c’è per tutti”

4. Covid, il genetista Paolo Gasparini lancia l’allarme: “Gli anticorpi svaniscono presto e i test potrebbero non rilevarli. In Italia possibili 6 milioni di contagi” / 5. Coronavirus in Italia, dal Natale allo smart working: ecco cosa ci aspetta nei prossimi 7 mesi / 6. Siamo sicuri che la chiusura delle frontiere aiuta a impedire il diffondersi del Coronavirus?

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Omicidio Lecce, il piano meticoloso di Antonio De Marco: “15 minuti di tortura, 30 di pulizia” Covid: il numero di morti in Italia potrebbe raddoppiare entro gennaio Omicidio di Lecce, Antonio De Marco: “Daniele mi ha sfilato il passamontagna e mi ha riconosciuto”