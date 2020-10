Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 52.647 persone attualmente positive il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, venerdì 2 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Istruzione, 124 scuole chiuse e oltre 900 con contagi – I numeri emergono da un database ideato da un giovane ricercatore e uno studente universitario – Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino – che hanno raccolto, dalla riapertura degli istituti, notizie e ordinanze dei sindaci.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Zampa: “A giorni test rapidi nelle scuole” – Ci sono già state delle indicazioni molto precise del ministero, è una circolare firmata che indica la necessità del test rapido nelle scuole, non ci sono margini di dubbio, adesso c’è un po’ di confusione perché non si conoscono bene le indicazioni”. Lo ha detto Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, intervenuta in diretta questa mattina a Rtl 102.5 durante Non Stop News.

Conte: “Proporremo proroga emergenza fino al 31 gennaio 2021” – Dopo diverse indiscrezioni, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che confermato che il governo proporrà al Parlamento una proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Leggi la notizia completa.

Fondazione Gimbe: “Aumento ricoveri nel Centro-Sud” – La fondazione Gimbe lancia l’allarme sull’aumento dei ricoveri nelle strutture ospedaliere del Centro-Sud. “Se guardando al dato nazionale – ha dichiarato il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta – i numeri appaiono ancora bassi e non registrare al momento particolari sovraccarichi dei servizi ospedalieri, iniziano ad emergere differenze regionali rilevanti”. Cartabellotta ha aggiunto che “bisogna prendere atto che il progressivo incremento dei casi attualmente positivi inizia a determinare dapprima segni di sofferenza del sistema di tracciamento e poi di sovraccarico ospedaliero, in particolare nelle Regioni del Centro-Sud”.

Il bollettino della Protezione civile – È di 52.647 persone attualmente positive (+1.384), 35.918 morti (+24), 228.844 guariti (+1.140), per un totale di 317.409 casi (+2.548), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 52.647 pazienti attualmente positivi, 3.097 sono ricoverati con sintomi (+50), 291 sono in terapia intensiva (+11) e 49.259 sono invece in isolamento domiciliare (+1.323). Il numero totale di tamponi effettuati oggi è di 118.236, contro i 105.564 di ieri e i 90.185 dell’altroieri. Per quanto riguarda le singole Regioni, quella con più contagi è il Veneto (445), seguito da Campania (390), Lombardia (324), Lazio (265), Sicilia (156). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. Oggi si registra un grande balzo dei nuovi contagi, oltre 2.500, mentre ieri erano stati 1.851 (ma con 13mila tamponi in meno). I nuovi contagi in un solo giorno non erano così tanti dal 24 aprile scorso. Salgono anche i morti: 24 contro i 19 di ieri, come le terapie intensive (oggi 11, ieri 9). Qui il bollettino completo.

