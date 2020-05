Coronavirus, è il suo compleanno e lo festeggia con la mamma al confine tra Veneto e Trentino | VIDEO

La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus è iniziata lunedì 4 maggio ma, nonostante l’allentamento delle restrizioni, non è ancora possibile spostarsi tra una regione e l’altra per andare a trovare i propri congiunti. Quando però è arrivato il suo compleanno Francesco Piacentini, 43enne di Valdagno, nel Vicentino, e residente da undici anni a Dro, ha voluto trovare una soluzione per festeggiarlo con sua madre, Delma Visonà. La signora, di 67 anni, vive nel centro del veneto dove è nato suo figlio e, proprio con l’obiettivo di poter passare quella giornata insieme senza violare le regole, Francesco le ha chiesto di incontrarsi al confine fra le loro due regioni, Veneto e Trentino.

Così Francesco e sua madre Delma, posizionati uno di qua e l’altra di là e distanti ormai da oltre due mesi e mezzo, hanno potuto brindare insieme e mangiare una fetta di torta nel totale rispetto delle regole. “Era commossa: io sono figlio unico e mio padre è morto tre anni fa, in questi due mesi e mezzo non ha potuto vedere nessuno, i suoi unici parenti siamo noi, io e la mia famiglia, e stiamo a Dro”, ha raccontato Piacentini mentre assicurava che “è stata dura, ma siamo riusciti a rispettare le regole fino in fondo”.

Leggi anche:

1. “Perché vorrei che la Fase 2 coincidesse con la mia Fase 1” / 2. Vespignani a TPI: “I virologi italiani non hanno capito nulla, per sconfiggere il virus servono le 3T” / 3. Cinque anziani rifiutati da una Rianimazione muoiono dopo pochi giorni: l’ospedale aveva dato precedenza ai malati più giovani

4. Renzi e la frase sui morti di Bergamo: “Nessuna strumentalizzazione, ma se qualcuno si è sentito offeso mi dispiace” / 5. Coronavirus, sapete quanti sono i morti sotto i 40 anni di età in Italia? Solo 60 / 6. Chi sono i congiunti, spostamenti tra Regioni, sport all’aperto: i chiarimenti del governo sulla Fase 2

7. I cani possono sentire l’odore del Coronavirus? Cosa dicono i primi studi / 8. Il ministro Boccia impugna l’ordinanza della Calabria sulla riapertura di bar e ristoranti nella Fase 2 / 9. Fase 2, ecco la nuova autocertificazione valida dal 4 maggio

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Pisa, scoperto per la prima volta il Coronavirus nel liquido addominale di un paziente positivo Il plasma dei guariti funziona contro il Covid? Cosa c'è da sapere "Al Trivulzio sempre agito al meglio". Ma sono 300 i morti da gennaio a oggi