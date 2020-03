Coronavirus: Apple chiude tutti i suoi negozi in Italia

Apple annuncia la chiusura di tutti i suoi 17 negozi Apple Store in Italia a causa del Coronavirus. Il gruppo di Cupertino non ha dato indicazioni su quando i suoi negozi riapriranno ma “monitora strettamente la situazione”. “In quanto sosteniamo il lavoro di contenere e gestire la diffusione del Covid-19 la nostra priorità resta la salute e la sicurezza di tutti nelle comunità che serviamo”, si legge in una nota, secondo quanto riferisce l’agenzia Bloomberg.

