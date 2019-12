L’ultimo sms di Camilla poco prima dell’incidente a Roma: “Mamma sto tornando”

Roma, incidente Corso Francia, l’ultimo sms di Camilla alla madre

Camilla Romagnoli, 16 anni, è una delle due ragazze investite nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre in Corso Francia, a Roma. Coinvolto nella tragedia il figlio del regista Paolo Genovese, Pietro, che era alla guida dell’auto.

Camilla Romagnoli era uscita con il fidanzato Edoardo. Una pizza e un gelato insieme ad altri amici, tra cui Gaia Von Freymann, l’altra ragazza morta nell’incidente.

La mamma Cristina aveva scritto un sms alla figlia quella notte: “Ma hai visto che ora è?”. Camilla aveva subito risposto alla madre: “Sto tornando”, dice il messaggio.

Ma non vedendola tornare la madre ha scritto alla sorella maggiore di Camilla, Giorgia (22 anni). “Tua sorella non si vede ancora, ho provato a chiamarla più volte, il telefono squilla ma resta muto. Mi localizzi dov’è?”. Sì, perché secondo quanto riporta Il Messaggero Camilla aveva l’IPhone associato a quello della sorella più grande proprio per sapere sempre dove si trovasse.

La sorella Giorgia controlla e risponde alla madre con un altro sms: “Mi segnala la posizione a Corso Francia”.

E aggiunge subito: “Mamma, so che c’è stato un incidente, vai a vedere”. La madre Cristina e il marito si vestono subito e raggiungono il luogo segnalato da Giorgia. Arrivati sul posto scoprono che Camilla era coinvolta proprio in quell’incidente di cui aveva sentito parlare la figlia grande. Morta investita.

