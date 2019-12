Roma, due ragazze di 16 anni investite e uccise nella notte a Ponte Milvio

Due ragazze di 16 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note, sono state investite e uccise da un’auto, a Roma, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019: l’incidente è avvenuto nei pressi di Ponte Milvio, zona molto frequentata e piena di locali.

Da quello che è emerso dalle prime indagini, condotte dalla polizia locale di Roma Capitale, le due giovani stavano attraversando Corso Francia, una strada a scorrimento veloce, per raggiungere alcuni amici dall’altra parte. Mentre attraversavano all’altezza dell’incrocio con la via Flaminia Vecchia e con una rampa di accesso all’Olimpica, però, sono state travolte da un’auto, morendo sul colpo. Il conducente, un ragazzo di 20 anni, non è riuscito a evitare l’incidente: si è subito fermato a prestare soccorso alle due ragazze.

Giunti sul posto, i sanitari del 118 purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la morte delle due giovani. Il conducente dell’auto, invece, è stato preso in consegna dalla Polizia locale del Gruppo Parioli, cui sono state affidate le indagini. Il ragazzo è stato sottoposto al test di alcol e droga.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente di stanotte a Ponte Milvio: ciò che è certo, però, è che l’asfalto era molto bagnato a causa della pioggia che si è abbattuta fin dalla serata di sabato su Roma. Nella notte, inoltre, sulla Capitale c’è stata anche una violenta tempesta di vento.

