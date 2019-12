Previsioni meteo di oggi, 22 dicembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, domenica 22 dicembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 22 dicembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi domenica 22 dicembre 2019 | NORD

La situazione sarà maggiormente critica di primo mattino, dove molte nubi ricopriranno le aree alpine occidentali, levante ligure, bassa Lombardia, Emilia-Romagna e gran parte del triveneto. Le precipitazioni saranno diffuse anche a carattere nevoso al di sopra dei 1200 metri. Durante la giornata, seguirà un lento diradamento della nuvolosità attenuando i fenomeni a partire dalle aree del centro-occidente.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro e al Sud continua l’ondata di maltempo, in particolare sulle regioni tirreniche e in Umbria con precipitazioni intense che sfumeranno a partire dal pomeriggio.

Sul versante adriatico invece saranno presenti rovesci diffusi sulle aree interne e sparsi lungo le coste. Dalla tarda mattinata è atteso un diradamento delle nuvole lungo le zone costiere, persisteranno invece a ridosso della dorsale appenninica.

TUTTE LE NOTIZIE SULL’ALLERTA METEO IN ITALIA

Previsioni meteo oggi domenica 22 dicembre 2019 | SUD E SICILIA

Cielo nuvoloso sulle regioni tirreniche, temporali e rovesci di forte intensità copriranno tutto il Sud e diminuiranno in serata su Campania e Sicilia. Sul restante meridione, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con rovesci diffusi. Dal pomeriggio attesi sprazzi di sereno.

TEMPERATURE

Le minime senza variazioni di rilievo su Valle D’Aosta, coste centrali adriatiche e Nord Campania, mentre le massime saranno in diminuzione sulla catena alpina, pianura piemontese, val padana orientale, regioni centrali, Calabria tirrenica e Sicilia nordoccidentale.

Previsioni meteo oggi domenica 22 dicembre 2019 | VENTI

Potrebbero interessarti Le previsioni del meteo in Italia per oggi, lunedì 23 dicembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, sabato 21 dicembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, venerdì 20 dicembre 2019

I venti di burrasca dai quadranti occidentali con raffiche fino a tempesta si presenteranno a ridosso della dorsale appenninica, su isole maggiori, restanti zone di Basilicata e Calabria, in graduale attenuazione nel corso della giornata sulle regioni centrali peninsulari e Sicilia.

Da deboli a moderati passeranno da ovest sulla pianura padana, da moderati a temporaneamente forti dai quadranti settentrionali sul restante nord.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, da molto agitati a localmente grossi i mari attorno alla Sardegna, mentre molto agitati mar ligure e il restante tirreno. Da agitato a molto agitato lo stretto di Sicilia, da molto mossi ad agitati il basso adriatico e lo ionio.