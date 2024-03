La primavera si è appena affacciata sull’Italia, ma il prossimo weekend sarà segnato dal maltempo e da temperature in discesa su tutta la penisola. Sul Nord Europa sta infatti per formarsi una vasta area di aria polare-marittima (fredda ed instabile) destinata a scivolare verso il Mediterraneo.

Domani, mercoledì 20 marzo, in concomitanza con l’equinozio di primavera, avremo ancora bel tempo e clima mite, con solo qualche addensamento di nubi al Nord (ma senza precipitazioni).

Secondo le previsioni del sito Ilmeteo.it, tuttavia, “il tentativo dell’anticiclone di conquistare il dominio nel bacino del Mediterraneo sarà però piuttosto timido, tanto che esso non riuscirà a trovare l’energia giusta per mantenere distanti i disturbi provenienti da un flusso atlantico ancora piuttosto vivace e sempre pronto ad inviare verso il mare nostrum insidiosi fronti depressionari”.

Ecco allora che tra la serata di giovedì 21 e la giornata di venerdì 22 marzo vedremo arrivare una debole perturbazione che si concentrerà dapprima sul Triveneto, provocando qualche sporadica pioggia, per poi spostarsi progressivamente verso Sud.

Sabato 23 marzo le previsioni meteo indicano temporali sulle pianure del Nord, con nevicate intense sull’arco alpino oltre i 1.200/1.300 metri.

“L’ingresso dalla Porta della Bora di queste masse d’aria – si legge su Ilmeteo.it – potrebbe favorire la formazione di un ciclone sui nostri mari nel corso di domenica 24 marzo (domenica delle Palme). Se ciò dovesse avvenire, è lecito aspettarsi un tempo decisamente dinamico e temporalesco dapprima al Nord-Est, poi in estensione anche al Centro-Sud”. Non si escludono locali grandinate e nevicate fino a quote basse (per il periodo) specie sugli Appennini.

