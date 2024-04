Prima ondata di caldo in arrivo sull’Italia: temperature fino a 30 gradi

Da giovedì 4 aprile arriverà sull’Italia un’ondata di caldo che porterà le temperature anche fino a 28-30 gradi e che sembra destinata a durare diversi giorni.

Secondo gli esperti de IlMeteo.it, “assisteremo a una decisa stabilizzazione generale delle condizioni atmosferiche grazie all’espansione verso l’Italia di un promontorio di alta pressione a matrice africana”.

Mercoledì 3 aprile le regioni settentrionali saranno ancora interessate da una perturbazione che porterà nuvolosità variabile e qualche isolato rovescio, limitato tuttavia alle aree alpine e prealpine.

Sul resto del Paese, invece, si inizieranno a percepire i primi segnali dell’avvicinamento dell’anticiclone africano, che, a partire da giovedì, raggiungerà anche il Nord.

Entro il weekend – complice la rimonta di un promontorio anticiclonico sub-tropicale che si farà strada dall’interno del Nord Africa verso il bacino del Mediterraneo centro-orientale – le temperature saliranno in gran parte del Paese fino ad almeno 25 gradi, schizzando fino a 28/29 gradi su parte del Sud e sulla Sicilia e addirittura oltre i 30 gradi nei principali fondi valle alpini del Trentino Alto Adige.

Per sabato 6 aprile è previsto sole e caldo in tutto il Paese con temperature oltre i 25 gradi, specialmente al Centro-Sud e sulle pianure del Nord.

Domenica 7 l’anticiclone si rafforzerà ulteriormente garantendo stabilità atmosferica: a Bologna, Firenze, Roma e Napoli si potranno sfiorare i 26 gradi grazie alle correnti calde in risalita dal Nord Africa.

“Se tutto verrà confermato – si legge ancora su IlMeteo.it – questo periodo di caldo esagerato per il periodo ci terrà compagnia non solo per tutto il weekend, ma probabilmente anche nei primi giorni della prossima settimana”.

