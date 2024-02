Meteo: weekend di sole e caldo anomalo. Quando torna il freddo?

Sull’Italia c’è ancora l’alta pressione, che per tutto il fine settimana garantirà prevalenza di tempo stabile, asciutto e insolitamente mite, con temperature ovunque al di sopra della norma e massime che nel versante tirrenico e Isole Maggiori si spingeranno localmente fino ai 20 gradi. A riferirlo è il sito meteo.it.

Il caldo anomalo, secondo gli esperti, si farà sentire anche in montagna e in particolare sulle Alpi, dove lo zero termico rimarrà posizionato attorno ai 3000 metri, e quindi a una quota davvero anomala per il periodo.

Nei primi giorni della prossima settimana però, secondo le previsioni meteo, l’alta pressione mostrerà segni di debolezza e una perturbazione atlantica riuscirà a lambire l’Italia, dove quindi torneranno un po’ di piogge, specie al Nord e regioni del versante adriatico; con l’arrivo di correnti relativamente più fredde anche le temperature scenderanno e torneranno gradualmente ad avvicinarsi ai valori tipici del periodo.