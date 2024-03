Previsioni meteo: in arrivo grandinate e freddo, ma a Pasqua ci sarà il sole con caldo record

Secondo Antonio Sanò, fondatore de Ilmeteo.it, “il weekend delle Palme inizierà a risentire degli effetti di un vortice ciclonico” ribattezzato “Ciclone della Colomba”, che manifesterà i suoi effetti nella settimana di Pasqua: si tratta di un vortice di aria polare marittima in arrivo dall’Atlantico.

Sabato 23 marzo è previsto sole su quasi tutto il territorio nazionale. Tuttavia al Nord, specialmente nelle aree del Triveneto e della riviera levante ligure, potrebbero verificarsi rovesci, temporali e in alcuni casi addirittura grandinate. Le temperature si manterranno comunque elevate.

Da domenica 24 marzo la situazione inizierà a peggiorare, con il sopraggiungere di correnti d’aria leggermente più fredde. La perturbazione potrebbe scendere e provocare temporali o grandinate sul versante Adriatico, in particolare su Marche e Abruzzo, ma anche in Umbria e nella Toscana interna. Al Sud e in Sardegna ci sarà invece tempo variabile e ventoso, mentre al Nord le previsioni meteo indicano un più ampio soleggiamento.

“Il contesto – sottolinea Stanò – sarà molto meno mite rispetto ai giorni precedenti. Domenica soffieranno venti tesi su gran parte dell’Italia, le temperature massime crolleranno anche di 10 gradi, e solo in Sicilia resisteranno massime intorno ai 25 gradi”.

Poi, in particolare, a partire da martedì 26 marzo, si scatenerà il maltempo: “Martedì – si legge su Ilmeteo.it – pioverà su tutta l’Italia, mercoledì soprattutto al Centro-Nord (stando alle prime indicazioni dei modelli meteorologici, da confermare vista la distanza temporale) e il giovedì santo vivrà gli ultimi fenomeni in spostamento da Ovest verso Est”. Non solo: “Con il ‘Ciclone della Colomba’ ritroveremo anche la neve sulle Alpi”.

E il weekend di Pasqua? I meteorologi nelle ultime ore hanno registrato un cambiamento nelle condizioni previste: “Se fino a pochi giorni fa sembrava che la parte conclusiva del mese di marzo potesse risultare alquanto perturbata, ora pare che il quadro climatico possa prendere ben altra piega. Dal fine settimana di Pasqua un promontorio del vasto anticiclone africano si allungherà verosimilmente dalle coste del Nord Africa fino a riconquistare il Mediterraneo centro-orientale, dando così il via ad una prima ondata di calore stagionale, specie al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori”.

In certe zone le temperature potrebbero arrivare a 26 gradi. Nel giorno di Pasqua, domenica 31 marzo, al Nord potrebbero verificarsi locali rovesci temporaleschi, ma si tratterebbe di fenomeni isolati e di breve durata (anche se non si escludono grandinate).

Anche la giornata di Pasquetta potrebbe seguire sostanzialmente questo trend, con l’Italia divisa in due tra una prima fiammata calda e soleggiata al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori e il rischio, sempre dietro l’angolo, di improvvisi acquazzoni al Nord.

LEGGI ANCHE: Zaia commemora l’ultima eruzione del Vesuvio. E scoppia la polemica