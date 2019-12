Incidente Roma, Pietro Genovese: “Gaia e Camilla? Non le ho viste”

Non si dà pace dopo l’incidente Pietro Genovese, il figlio del noto regista Paolo che nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019 era alla guida della Renault Koleos che ha investito e ucciso le giovani Gaia e Camilla sul corso Francia a Roma, nella zona di Ponte Milvio.

Genovese, 20 anni, si è subito fermato a prestare soccorso alle due sedicenni, per le quali però non c’è stato niente da fare. Così, è stato poi preso in custodia dalla polizia locale e sottoposto ai consueti test di alcol e droga, risultati positivi. Nell’attesa di capire se la quantità di alcol e stupefacenti nel suo corpo fosse sopra o sotto i limiti consentiti dalla legge, al ragazzo sono stati sequestrati auto e soprattutto cellulare, per capire se lo stesse utilizzando mentre era alla guida.

Poi, nel pomeriggio di ieri, l’interrogatorio davanti al pm Roberto Felici. A raccontare cosa ha detto Pietro Genovese agli inquirenti è il Corriere della Sera: “Gaia e Camilla? Non le ho viste attraversare”, ha raccontato il ragazzo in evidente stato di shock.

Non ha avuto la forza di raccontare molto altro: la sua doveva essere una serata come tante altre. Aveva incontrato il suo gruppo di amici in un locale nelle vicinanze. Festeggiavano il ritorno a Roma di uno di loro. Poi, di ritorno, l’incidente che ha coinvolto e ucciso le giovani Gaia e Camilla.

L’avvocato di Genovese, Gianluca Tognozzi, ha dichiarato al Corriere della Sera che Pietro è “un ragazzo distrutto”. Su di lui è stata aperta un’indagine per duplice omicidio stradale. Il padre, il regista Paolo, è intervenuto ieri con un comunicato: “Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta, è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre”.

