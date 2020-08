Briatore e “la partita maledetta”, ira della moglie di Bonolis Sonia Bruganelli

Da quando si è scoperto che Flavio Briatore è positivo al Coronavirus, si è cercato in tutti i modi di ricostruire gli ultimi contatti avuti dal noto imprenditore durante la sua vacanza in Sardegna: tra questi c’è sicuramente Paolo Bonolis, ritratto in una foto pubblicata su Instagram mentre si appresta a giocare una partita di calcetto con il proprietario del Billionaire e altri vip, tra cui Sinisa Mihajlovic e Gabriele Parpiglia. Molti utenti, sui social, hanno ipotizzato che in quell’occasione Briatore potesse aver contagiato i suoi compagni di calcetto. Mihajlovic, pochi giorni dopo, ha effettivamente annunciato di essere stato infettato. Tutti gli altri, invece, sono stati presi di mira dai commenti, tra chi li accusava di essere contagiati e chi invece ne prendeva le difese. Ma Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis, ha deciso di rompere il silenzio e rispondere a tutti coloro che reputano il marito e gli altri vip presenti nella foto degli untori.

Bruganelli, su Instagram, ha pubblicato uno screenshot di un articolo de La Stampa, il cui sottotitolo recita: “I compagni della partita maledetta: dai sorrisi all’incubo contagi”. A far perdere le staffe alla moglie di Bonolis è proprio la definizione di “partita maledetta”, come lei stessa ricorda nella didascalia a corredo della sua storia: “Il preconcetto di decidere data, ora, momento, costruzione della storia, attimo del contagio – scrive Bruganelli – era già deciso nella redazione de La Stampa. Peccato che si sono dimenticati di una cosa: la verità dei fatti. Per loro è la partita maledetta, per me è la maledetta ignoranza”.

Nella storia, la moglie di Bonolis ha taggato il giornalista Parpiglia, anche lui presente nella partita di calcetto con Briatore. Qualche giorno fa, Bruganelli aveva condiviso le parole di Lucio Presta, marito di Paola Perego, che aveva difeso Briatore, scrivendo: “Hai ragione, è pieno di menagrami”.

