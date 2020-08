Coronavirus, il post dell’assessore Pd di Bologna: “Briatore? Giustizia divina”

“Briatore si è preso il Coronavirus? Al mondo c’è giustizia divina, così farà meno lo sbruffone”: sono le frasi shock con cui, attraverso un post su Facebook, Claudio Mazzanti, assessore alle Politiche per la mobilità al comune di Bologna ed ex capogruppo del Pd in Consiglio comunale, ha commentato la positività al Covid-19 di Flavio Briatore.

La vicenda è avvenuta nel primo pomeriggio di martedì 25 agosto quando Mazzanti, sul suo profilo personale Facebook, ha condiviso un articolo relativo alla notizia della positività di Briatore al Coronavirus e al suo ricovero presso l’ospedale San Raffaele di Milano commentandola con le seguenti parole: “Al mondo c’è una giustizia divina. Vi ricordate cosa diceva Briatore sul Covid tutte invenzioni, contro il governo che applica misure di tutela contro la pandemia, contro i i sindaci che facevano chiudere le discoteche quando non rispettavano le norme di sicurezza, sembrava di sentire Salvini, la Meloni ecc…. in peggio. Poi ecco il risultato: 60 contagiati al Billionaire più lui, che giustamente se l’è preso il Covid, adesso vedrete farà meno lo sbruffone”. Parole destinate sicuramente a far discutere.

Leggi anche: 1. Coronavirus, Briatore positivo: è ricoverato a Milano, le sue condizioni sono “buone”. Al Billionaire 52 positivi / 2. Briatore aveva la febbre in Sardegna: “Ma Zangrillo mi ha detto che è un raffreddore” | VIDEO / 3. Facciamo gli auguri a Briatore, ma chi nega il virus abbassa le difese (di L. Telese) / 4. Coronavirus, Berlusconi negativo al tampone: “È in ottima salute”

Potrebbero interessarti In un gruppo leghista insulti sessisti ad Azzolina. La ministra: “Attacchi infimi” Coronavirus, Berlusconi negativo al tampone: “È in ottima salute” Quando Renzi diceva: "Ridicolo avere 945 parlamentari" | VIDEO