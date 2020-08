Billionaire, due dipendenti smentiscono Briatore: “Entrava gente senza mascherina”

“Non c’era la percezione del pericolo. Abbiamo visto entrare e circolare gente senza mascherina”. A parlare sono due dipendenti del Billionaire, entrambi positivi al Coronavirus, che smentiscono così Flavio Briatore sul presunto rispetto delle regole anti-Covid nel locale della Costa Smeralda. In un’intervista rilasciata ieri al quotidiano La Stampa, Briatore aveva dato la sua versione sul focolaio scoppiato nel suo locale, addossando gran parte delle colpe sui clienti: “Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole – aveva dichiarato l’imprenditore – facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate…Per tacere di altri comportamenti”.

La versione di due membri dello staff è però molto diversa, come riporta oggi Next Quotidiano in un articolo. I due, che come detto sono risultati positivi al Covid, si sono infatti rivolti al sindacato gallurese della Cisl: “Abbiamo visto entrare e circolare gente senza mascherina. Talvolta alcuni colleghi la calavano sotto il mento o lasciavano il naso scoperto. Dentro c’era caldo, e bisognava correre di qua e di là tutta la sera: c’era chi la toglieva per respirare meglio”. Stando a questa versione, insomma, l’imprudenza al Billionaire non sarebbe stata affatto prerogativa esclusiva dei clienti. I due membri dello staff, dopo aver scoperto la positività al Coronavirus, hanno aperto una pratica per infortunio sul luogo di lavoro.

Leggi anche: 1. Tutto quello che non torna nella vicenda Covid-Briatore (e del suo ricovero al San Raffaele) / 2. Giornalismo trash? Toglietevi quella puzza sotto il naso: il caso Briatore-Covid ci riguarda tutti / 3. La conferma dell’ospedale San Raffaele: “Flavio Briatore è positivo al Coronavirus ed è stato messo in isolamento”

4. Briatore ride in ospedale: pubblica una foto su Instagram, ma la cancella subito dopo / 5. Coronavirus, il post shock dell’assessore Pd al comune di Bologna: “Briatore? Giustizia divina, ora farà meno lo sbruffone” / 6. Briatore aveva la febbre in Sardegna: “Ma Zangrillo mi ha detto che è un raffreddore” | VIDEO

Potrebbero interessarti Briatore oggi lascia l’ospedale: trascorrerà l’isolamento a casa di Daniela Santanchè Focolaio in un ristorante del Salernitano: 12 positivi, 2 sintomatici Scuola: consegnati 350 banchi monoposto ad Alzano, Nembro e Codogno, tre città simbolo dell’epidemia di Coronavirus in Italia