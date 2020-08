Flavio Briatore racconta questi giorni piuttosto complicati, dal focolaio del suo Billionaire al ricovero al San Raffaele, in un’intervista esclusiva pubblicata oggi dal quotidiano La Stampa. L’imprenditore, positivo al Coronavirus, spiega di stare bene: “Sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato, altrimenti sarei un fenomeno visto che le sto parlando al cellulare”.

Il suo lussuoso locale è diventato un vero e proprio focolaio, con decine di persone contagiate. Eppure Briatore sottolinea che tutte le norme anti-Covid sono state rispettate, scaricando semmai la colpa sull’imprudenza dei clienti: “Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate…Per tacere di altri comportamenti”. Insomma, la regola che il cliente ha sempre ragione non vale in tutti i casi.

Entrando più nello specifico, Briatore racconta dalle colonne de La Stampa di “ragazzi che a gruppi di 50 o 60 ordinavano le casse di champagne e se le andavano a bere sulla spiaggia insieme con i fornitori. Ballavano e facevano festa sino all’alba. Lì certo non potevamo intervenire”. Eppure, come dimostrano diversi video pubblicati in rete, anche i comportamenti di alcuni dipendenti del Billionaire non erano affatto irreprensibili, tra chi la mascherina la teneva abbassata o non la portava proprio. Ma questa, evidentemente, per Briatore è un’altra storia.

Leggi anche: 1. Tutto quello che non torna nella vicenda Covid-Briatore (e del suo ricovero al San Raffaele) / 2. Giornalismo trash? Toglietevi quella puzza sotto il naso: il caso Briatore-Covid ci riguarda tutti / 3. La conferma dell'ospedale San Raffaele: "Flavio Briatore è positivo al Coronavirus ed è stato messo in isolamento"

4. Briatore ride in ospedale: pubblica una foto su Instagram, ma la cancella subito dopo / 5. Coronavirus, il post shock dell'assessore Pd al comune di Bologna: "Briatore? Giustizia divina, ora farà meno lo sbruffone" / 6. Briatore aveva la febbre in Sardegna: "Ma Zangrillo mi ha detto che è un raffreddore" | VIDEO

