Si è chiusa in casa, ha avvisato le persone con le quali era stata in contatto e poi lo ha comunicato ai suoi follower su Instagram. Così Antonella Mosetti ha scoperto di essere positiva al Coronavirus dopo una vacanza in Sardegna. In un’intervista al Messaggero la showgirl ha raccontato cosa sta vivendo in queste ore, e pur ribadendo di aver rispettato le norme ammette: “Abbiamo abbassato la guardia troppo presto”.

La Mosetti inoltre ha raccontato di essere stata anche al Billionaire, lo storico locale di Flavio Briatore, divenuto in questi giorni un vero e proprio focolaio, con decine di contagiati. “Sì, ho trascorso lì una serata. Non è possibile dire se ho preso il virus nel locale, ma sicuramente l’ho preso in Sardegna. Al Billionaire lo staff era scrupoloso, indossavano tutti la mascherina, io l’ho anche comprata da loro perché è bellissima, nera, in tessuto. I clienti invece non erano così attenti”.

La showgirl ha fatto prima il test sierologico, risultato negativo, poi il tampone insieme alla figlia, con lei in vacanza in Sardegna. La Mosetti è risultata positiva, mentre la figlia non ha contratto il virus. A destarle i sospetti i vari sintomi che ha iniziato ad avvertire: “Stanchezza, raffreddore, mi ha terrorizzato non sentire più sapori e odori”.

“Nel centro di Porto Cervo, che è piccolo, c’era la calca, una massa di persone senza mascherina. Ma era lo stesso in altre parti d’Italia. Prima ero stata in Puglia e la situazione era identica. Ora ho paura per i rientri. Quasi tutta Roma Nord era in Costa Smeralda”, aggiunge nel corso dell’intervista al Messaggero. Insomma, tutte le colpe non possono ricadere sulla Sardegna. Antonella Mosetti ha infine raccontato che sono risultati positivi una ventina di suoi amici.

