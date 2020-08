Molti turisti al rientro dalle vacanze in Sardegna hanno scoperto di aver contratto il Covid. Tra questi tanti vip e calciatori. Nelle scorse ore è arrivata la notizia della positività di due showgirl: Antonella Mosetti e Aida Yespica. A renderlo noto sono state le dirette interessate tramite i loro profili Instagram. La prima con un video; la seconda con una foto. La Mosetti ha fatto il tampone dopo essersi accorta che non sentiva più odori e sapori: “Faccio questa dichiarazione perché molte persone che erano con me in Sardegna vanno ancora in giro e potrebbero contagiare i più deboli”, ha detto. “Per fortuna sto bene, sono asintomatica”, ha invece detto la Yespica. “Mi raccomando massime precauzioni e usiamo tutti le mascherine”, ha aggiunto.

