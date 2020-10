Roma, 200 vigili in piazza insieme ai No Mask contro le regole anti-Covid

200 vigili romani attesi alla manifestazione No Mask

Circa 200 vigili romani prenderanno parte alla manifestazione No Mask “Marcia per la Libertà” contro l’obbligo d’indossare mascherine negli spazi aperti, in programma sabato 10 ottobre in piazza San Giovanni, a Roma. A comunicarlo è il coordinamento romano del sindacato Ugl. “Il Coordinamento Romano della UGL Polizia Locale e la Segreteria Provinciale di Roma della Ugl Autonomie, aderiscono alla marcia di protesta contro l’obbligo delle mascherine negli spazi aperti, indetta per Sabato 10 Ottobre in Piazza San Giovanni a Roma”, si legge nella nota congiunta firmata dal Coordinatore Romano Marco Milani ed il Segretario Provinciale Sergio Fabrizi.

“Oggi, pur senza sottovalutare né minimizzare la pericolosità di una forma influenzale particolarmente aggressiva, riteniamo però come la stessa non possa, né debba essere gestita con continue reiterate quotidiane rinunce ai diritti di libertà, della persona e dei lavoratori od, ancor peggio, con l’introduzione di nuove regole difficilmente comprensibili a suon di pesanti sanzioni”, si legge ancora nel comunicato. Secondo il Messaggero a partecipare saranno almeno 200 vigili, pronti a protestare contro quelle stesse norme su cui dovrebbero vigilare. “Pur senza voler abdicare ai doveri di chi veste un’uniforme, intendiamo manifestare in modo pacifico il nostro dissenso”, conclude la nota.

