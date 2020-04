L’esilarante gruppo Facebook delle “casalinghe” innamorate di Giulio Gallera

Per chissà quale ragione personaggi come Giulio Gallera e Matteo Salvini riescono a fare cascare ai loro piedi fior di casalinghe annoiate, o forse è meglio dire “disperate” parafrasando la celebre serie tv americana. L’uomo di destra attizza la donna a casa pare. Sarà forse per il mito dell’uomo forte al comando o forse è soltanto per quegli “affascinanti occhi da orientale”? Chi lo sa. Quello che è certo invece è che su Facebook iniziano a spuntare come funghi pagine e gruppi dedicati all’assessore al Welfare della Regione Lombardia. Ma anche su Instagram non mancano gli apprezzamenti femminili.

Spazi social dove Giulio Gallera viene difeso a spada tratta. Eppure le accuse alla gestione della Regione che da sola conta più della metà dei morti per Coronavirus in tutto Italia sono tante. Tra le più importanti ricordiamo la mancata zona rossa di Alzano Lombardo e Nembro e i provvedimenti adottati negli ospedali, diventati poi focolai dell’infezione (su cui noi di TPI abbiamo condotto una lunga e approfondita inchiesta a firma Francesca Nava), la vicenda delle case di riposo usate come parcheggio per i malati di Covid-19, e ancora il grande flop dell’ospedale a Milano Fiera costato 21 milioni, ma che ospita solo 3 pazienti.

Ma tutto questo non basta a smorzare quella aura fascinosa del “bello e dannato” Giulio Gallera. E così insieme all’ironica pagina Facebook “Le bimbe di Giulio Gallera” nata sulla scia di quella dedicata a Giuseppe Conte, ne spuntano altre più serie che tifano per l’assessore “Gallera for President” e “Gallera Sindaco di Milano”. Ma i commenti più esilaranti sono quelli del gruppo “Tutti per Giulio Gallera“, dove il politico lombardo è diventato un sex symbol con tanto di cuoricini sulla foto copertina.

E così l’assessore della Regione in cui (lo dice Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano) c’è stato “un clamoroso fallimento della medicina territoriale e della diagnostica” vanta numerosi seguaci e fan sui social. Soprattutto donne. Pazze per Giulio Gallera.

Nel gruppo Facebook si legge: “Guai a chi tocca Giulio Gallera. Sono pronta a tutto per lui”. E su Instagram invece una donna scrive: “Io sono affascinata da Gallera. Peccato che sia di Forza Italia, anche se molto critico”.

