Stasera in tv su Canale 5 la sesta puntata di Temptation Island 2019 | 29 luglio

Questa sera, lunedì 29 luglio 2019, va in onda su Canale 5 la sesta e penultima puntata di Temptation Island 2019, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Il viaggio nei sentimenti per le coppie rimaste ancora all’interno della trasmissione volge al termine, e nella puntata di oggi assisteremo al falò di confronto definitivo.

Per tutti i fan di Temptation c’è però una bellissima sorpresa: domani 30 luglio ci sarà un’altra puntata sempre in prima serata su Canale 5, durante la quale vedremo cosa è cambiato per le coppie del reality a distanza di un mese dalla fine delle registrazioni.

Temptation Island 2019: le anticipazioni della puntata stasera in tv su Canale 5

Arriva il momento della resa dei conti per i concorrenti di Temptation Island 2019. Le coppie ancora in gara sono tre, vale a dire Katia Fanelli e Vittorio Collina, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni e infine Sabrina Martinengo e Nicola Tedde.

Massimo e Ilaria hanno già iniziato il loro falò di confronto. Nella puntata di oggi 29 luglio vedremo come le cose andranno a finire tra loro due. Decideranno di tornare insieme o lasciarsi definitivamente? Le altre due coppie vivono invece un weekend da sogno in compagnia del loro single preferito.

Un momento di svago prima del falò di confronto definitivo. Oggi dunque sapremo quali saranno le scelte finali delle coppie ancora in ballo. Appuntamento stasera in tv su Canale 5 a partire dalle 21.20.

