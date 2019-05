Live non è la D’Urso anticipazioni 29 maggio 2019 | Undicesima puntata | Ospiti | Stasera | Eliana Michelazzo | Prati | Sebastian Caltagirone

LIVE NON È LA D’URSO ANTICIPAZIONI 29 MAGGIO 2019 – Va in onda questa sera mercoledì 29 maggio 2019 una puntata che si preannuncia davvero scoppiettante di Live Non è la D’Urso, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5.

Tutto quello che c’è da sapere su Live – Non è la D’Urso

Live non è la D’Urso anticipazioni 29 maggio 2019 | Eliana Michelazzo

Al centro della puntata nuovamente il caso Prati. Torna in studio questa sera a Live Eliana Michelazzo, l’ex manager di Pamela Prati che settimana scorsa aveva ammesso che Mark Caltagirone non esiste.

Pamela Prati, l’assurda storia del matrimonio (finto?) con Marco Caltagirone

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne replicherà alle accuse della sua ex socia, Pamela Perricciolo, che nei giorni scorsi su Il Fatto Quotidiano aveva parlato di una complicità di tutte e tre le donne in quello che è diventato il caso di gossip (e non solo) dell’anno.

Eliana Michelazzo torna stasera 29 maggio a Live Non è la D’Urso per rispondere anche a quanto dichiarato da Pamela Prati nell’ultima puntata di Verissimo. Negli ultimi giorni la Michelazzo ha condiviso su Instagram un post che non lascia spazio ai dubbi: “Il tempo è spesso puntuale a farci capire molte cose in ritardo”.

Tutti i dettagli sulla carriera di Barbara D’Urso

Insomma, il caso del matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone è ancora lontano dalla conclusione, e oggi sicuramente Eliana Michelazzo a Live Non è la D’Urso scriverà un’altra pagina di questa avvincente saga.

Chi è Mark Caltagirone

Live non è la D’Urso anticipazioni 29 maggio 2019 | Sebastian Caltagirone

In studio stasera a Live da Barbara D’Urso anche la mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino di dieci anni che sarebbe stato preso in affido da Pamela Prati e Mark Caltagirone. Per la prima volta la donna decide di parlare in tv e lo fa nel programma di Canale 5, raccontando la sua verità.

La mamma del finto Sebastian Caltagirone ammette di aver saputo dell’accaduto solo attraverso la televisione, e di voler ricorrere alle vie legali visto che a sua insaputa è stata sfruttata l’immagine del bambino. Come saprete, Barbara D’Urso ha avuto una foto del bambino, che però non è affatto il figlio adottivo di Pamela Prati e Mark Caltagirone.

La madre del ragazzino racconta quindi la verità dei fatti, dicendo che la Prati le avrebbe fatto credere che la foto di suo figlio sarebbe servita per un casting: “Mi dissero che un produttore cercava un bambino di 10 anni come protagonista di una fiction. Iniziava così la richiesta di numerosi video, selfie e note vocali che facevano parte del copione che mio figlio avrebbe dovuto recitare.

Nel copione mio figlio interpretava Sebastian, un bambino italo-spagnolo che veniva dato in affido a un imprenditore. Gli era stato detto di non dirmi nulla perché era una sorpresa per me. Un giorno, la persona dell’agenzia mi disse che lo portava a fare una prova costume ma ho scoperto la verità in tv: portarono mio figlio a fare merenda con la finta mamma affidataria Pamela Prati e con Milena Miconi. Ora mi è crollato il mondo addosso. Agiremo per vie legali”, ha raccontato la donna nell’intervista di stasera a Live Non è la d’Urso.